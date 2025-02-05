Пермский фонд получил десятки миллионов рублей на поддержку участников СВО

Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» в 2024 году получил свыше 46 млн рублей в виде пожертвований от физических и юридических лиц. Денежные средства позволили закупить для участников спецоперации технику, средства защиты, медикаменты, вещи и продукты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе благотворительной организации.
«Денежные средства (юридические и физические лица), итого за 2024 год: 46,6 млн рублей», — отмечают в Фонде. Всего же за прошлый год сумма пожертвований, направленной фонду «Добровольцы Донбасса» как в натуральном, так и в денежном выражении, превысила 230 млн рублей.
В 2024 году представительство пермской благотворительной организации открылось в Ставропольском крае. Ее первой задачей стала отправка помощи в Истринский полк.
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