Пермский фонд получил десятки миллионов рублей на поддержку участников СВО

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Сумма пожертвований в фонд в 2024 году превысила 230 млн рублей
Сумма пожертвований в фонд в 2024 году превысила 230 млн рублей Фото:

Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» в 2024 году получил свыше 46 млн рублей в виде пожертвований от физических и юридических лиц. Денежные средства позволили закупить для участников спецоперации технику, средства защиты, медикаменты, вещи и продукты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе благотворительной организации.

«Денежные средства (юридические и физические лица), итого за 2024 год: 46,6 млн рублей», — отмечают в Фонде. Всего же за прошлый год сумма пожертвований, направленной фонду «Добровольцы Донбасса» как в натуральном, так и в денежном выражении, превысила 230 млн рублей.

В 2024 году представительство пермской благотворительной организации открылось в Ставропольском крае. Ее первой задачей стала отправка помощи в Истринский полк.

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Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» в 2024 году получил свыше 46 млн рублей в виде пожертвований от физических и юридических лиц. Денежные средства позволили закупить для участников спецоперации технику, средства защиты, медикаменты, вещи и продукты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе благотворительной организации. «Денежные средства (юридические и физические лица), итого за 2024 год: 46,6 млн рублей», — отмечают в Фонде. Всего же за прошлый год сумма пожертвований, направленной фонду «Добровольцы Донбасса» как в натуральном, так и в денежном выражении, превысила 230 млн рублей. В 2024 году представительство пермской благотворительной организации открылось в Ставропольском крае. Ее первой задачей стала отправка помощи в Истринский полк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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