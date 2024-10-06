06 октября 2024
05 октября 2024

Пермский фонд помощи участникам СВО после открытия нового филиала отправил первый груз на фронт

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» открыл филиал в Ставрополье
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Отправление гуманитарной помощи фонда Добровольцы Донбасса в ЛНР. Пермь, фонд добровольцы донбасса
Благотворительный фонд отправил бойцам медпрепараты, окопные свечи и газовые баллоны Фото:

Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» открыл свое представительство в Ставропольском крае. Первой задачей, которую выполнил филиал фонда в Ставрополье, стала поддержка Истринского полка. Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации.

«Благотворительный фонд открыл представительство в Ставропольском крае. Первой нашей задачей стало отправление гуманитарной помощи в Истринский полк», — отмечают в фонде. Бойцам на передовую собрали и отправили медицинские препараты, газовые баллоны и окопные свечи.

В апреле 2023 года фонд «Добровольцы Донбасса» открыл представительство в Монголии. Сейчас филиалы благотворительной организации действуют в Благовещенске, Вологде, Сочи Чите и Москве и Санкт-Петербурге.

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Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» открыл свое представительство в Ставропольском крае. Первой задачей, которую выполнил филиал фонда в Ставрополье, стала поддержка Истринского полка. Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации. «Благотворительный фонд открыл представительство в Ставропольском крае. Первой нашей задачей стало отправление гуманитарной помощи в Истринский полк», — отмечают в фонде. Бойцам на передовую собрали и отправили медицинские препараты, газовые баллоны и окопные свечи. В апреле 2023 года фонд «Добровольцы Донбасса» открыл представительство в Монголии. Сейчас филиалы благотворительной организации действуют в Благовещенске, Вологде, Сочи Чите и Москве и Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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