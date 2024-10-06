Пермский фонд помощи участникам СВО после открытия нового филиала отправил первый груз на фронт

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» открыл филиал в Ставрополье

07 октября 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Благотворительный фонд отправил бойцам медпрепараты, окопные свечи и газовые баллоны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» открыл свое представительство в Ставропольском крае. Первой задачей, которую выполнил филиал фонда в Ставрополье, стала поддержка Истринского полка. Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации. «Благотворительный фонд открыл представительство в Ставропольском крае. Первой нашей задачей стало отправление гуманитарной помощи в Истринский полк», — отмечают в фонде. Бойцам на передовую собрали и отправили медицинские препараты, газовые баллоны и окопные свечи. В апреле 2023 года фонд «Добровольцы Донбасса» открыл представительство в Монголии. Сейчас филиалы благотворительной организации действуют в Благовещенске, Вологде, Сочи Чите и Москве и Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» открыл свое представительство в Ставропольском крае. Первой задачей, которую выполнил филиал фонда в Ставрополье, стала поддержка Истринского полка. Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации. «Благотворительный фонд открыл представительство в Ставропольском крае. Первой нашей задачей стало отправление гуманитарной помощи в Истринский полк», — отмечают в фонде. Бойцам на передовую собрали и отправили медицинские препараты, газовые баллоны и окопные свечи. В апреле 2023 года фонд «Добровольцы Донбасса» открыл представительство в Монголии. Сейчас филиалы благотворительной организации действуют в Благовещенске, Вологде, Сочи Чите и Москве и Санкт-Петербурге.