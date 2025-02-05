Полиция Кургана возбудила четыре новых дела на сестер Камшиловых с подельниками

В Кургане следователями СУ УМВД России по Курганской области возбуждено четыре новых уголовных дела по фактам мошенничества в сфере страхования. Они расследуются в отношении группы лиц. задержанной в ноябре вместе с сестрами Еленой и Мариной Камшиловыми. Об этом сообщили в УМВД области.
Действия группы граждан, якобы организовавших инсценировку ДТП для получения денежных средств от страховых компаний, квалифицированы по части 4 статьи 159.5 УК РФ. «Под предлогом возмещения причиненного в ходе ДТП ущерба, обманом похищали денежные средства у страховых компаний», — сообщает сайт полиции региона.
Преступные действия якобы совершены злоумышленниками в Кургане в августе-октябре 2024 года, незадолго до задержания. По данным следствия, размер материального ущерба от мошеннических действий колеблется от девяти до ста тысяч рублей. В одном из случаев злоумышленникам не удалось завершить свой умысел из-за непредвиденных обстоятельств. Сейчас следственные и оперативные мероприятия в отношении этой группы продолжаются.
В прошлом году сотрудниками УМВД России по Курганской области была задержана организованная группа, включая сестер Камшиловых, которые подозреваются в участии в инсценировке аварий для обмана страховых компаний. Эта группа уже была причастна к вероятному мошенничеству, когда якобы выманивала деньги у жителей под предлогом возмещения ущерба после ДТП.
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