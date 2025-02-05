ТАСС: установлен предполагаемый соучастник виновника взрыва в ЖК «Алые паруса»

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Установлен соучастник виновного в подрыве ЖК «Алые паруса»
Установлен соучастник виновного в подрыве ЖК «Алые паруса» Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

Установлен предполагаемый пособник организаторов взрыва в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на оперативные службы. 

«По делу о взрыве в „Алых парусах“ установлен предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса ДНР. Он объявлен в розыск», — передают правоохранительные органы в разговоре с ТАСС. 

Взрыв на территории элитного ЖК в Москве произошел 3 февраля. Сообщается о двоих погибших. Один из них Саркисян, а второй — непосредственно сам смертник, организовавший взрыв. Далее украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Служба безопасности Украины (СБУ) могла быть причастна к взрыву. 

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Установлен предполагаемый пособник организаторов взрыва в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на оперативные службы.  «По делу о взрыве в „Алых парусах“ установлен предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса ДНР. Он объявлен в розыск», — передают правоохранительные органы в разговоре с ТАСС.  Взрыв на территории элитного ЖК в Москве произошел 3 февраля. Сообщается о двоих погибших. Один из них Саркисян, а второй — непосредственно сам смертник, организовавший взрыв. Далее украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Служба безопасности Украины (СБУ) могла быть причастна к взрыву. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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