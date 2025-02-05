Челябинский «Трактор» разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 5:2

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Турнир Ромазана. «Металлург» – «Трактор». Магнитогорск, лисенок тимоша, маскот, белый медведь
Челябинский «Трактор» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск) 5 февраля со счетом5:2 выиграл у «Металлурга» (Магнитогорск) на своем поле. Челябинский клуб продолжает удерживать лидирующие позиции в Восточной конференции КХЛ.

Счет открыл игрок челябинской команды Григорий Дронов на четвертой минуте матча. Также у «Трактора» отличись Виталий Кравцов, Никита Коростелев, Василий Глотов и Александр Рыков. Ответные шайбы у «Металлурга» забили Трой Джозефс и Даниил Вовченко.

Следующая игра также состоится в Челябинске 12 февраля. «Трактор» вновь встретится с магнитогорским «Металлургом».

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Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск) 5 февраля со счетом5:2 выиграл у «Металлурга» (Магнитогорск) на своем поле. Челябинский клуб продолжает удерживать лидирующие позиции в Восточной конференции КХЛ. Счет открыл игрок челябинской команды Григорий Дронов на четвертой минуте матча. Также у «Трактора» отличись Виталий Кравцов, Никита Коростелев, Василий Глотов и Александр Рыков. Ответные шайбы у «Металлурга» забили Трой Джозефс и Даниил Вовченко. Следующая игра также состоится в Челябинске 12 февраля. «Трактор» вновь встретится с магнитогорским «Металлургом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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