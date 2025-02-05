Челябинский «Трактор» разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 5:2

Челябинский «Трактор» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» Фото: Илья Московец © URA.RU

Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск) 5 февраля со счетом5:2 выиграл у «Металлурга» (Магнитогорск) на своем поле. Челябинский клуб продолжает удерживать лидирующие позиции в Восточной конференции КХЛ.

Счет открыл игрок челябинской команды Григорий Дронов на четвертой минуте матча. Также у «Трактора» отличись Виталий Кравцов, Никита Коростелев, Василий Глотов и Александр Рыков. Ответные шайбы у «Металлурга» забили Трой Джозефс и Даниил Вовченко.

Следующая игра также состоится в Челябинске 12 февраля. «Трактор» вновь встретится с магнитогорским «Металлургом».