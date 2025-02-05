Хинштейн заявил, что компенсацию жителям Курской области увеличат

Жителям Курской области, пострадавшим от утраты имущества, увеличат компенсационные выплаты. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Ну и, наконец, самый чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества. Назвали количество этих людей 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч», — заявил Хинштейн во время доклада президенту РФ Владимиру Путину. Видео встречи опубликовано в telegram-канале Кремля.
Хинштейн поддержал мнение Путина о недостаточности средств. Он заявил, что поручит правительству незамедлительно приступить к детальной проработке этого вопроса в ближайшие дни, чтобы принять необходимые дополнительные решения.
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