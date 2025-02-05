05 февраля 2025

Завершена проверка после гибели пермской пенсионерки, которую тащили до скорой по снегу

Прокуратура завершила проверку по факту гибели пермской пенсионерки
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура завершила проверку по факту гибели пермской пенсионерки
Прокуратура завершила проверку по факту гибели пермской пенсионерки Фото:

Прокуратура Гремячинска (Пермский край) провела проверку состояния придомовой территории многоквартирного дома после того, как скорая помощь не смогла подъехать к дому для оказания помощи пожилой пациентке. По результатам проверки были выявлены нарушения в содержании придомовой территории.

«В ходе проверки прокуратура Гремячинска внесла представление в управляющую компанию, ответственную за содержание многоквартирных домов. В отношении директора управляющей организации прокурором возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края.

Помимо административных мер, материалы дела были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям или бездействию коммунальных служб. Отмечается, что работы по уборке снега проведены незамедлительно.

Близкая родственница погибшей пенсионерки рассказала в соцсетях о том, что в центре Гремячинска скорая не может подъехать к дому из-за снежных завалов. До медиков пенсионерку тащили соседи. Женщину доставили в реанимацию, однако спустя пару дней она скончалась. После того как случившееся придали огласке, историей заинтересовались краевое управление СКР и прокуратура. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке.

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Прокуратура Гремячинска (Пермский край) провела проверку состояния придомовой территории многоквартирного дома после того, как скорая помощь не смогла подъехать к дому для оказания помощи пожилой пациентке. По результатам проверки были выявлены нарушения в содержании придомовой территории. «В ходе проверки прокуратура Гремячинска внесла представление в управляющую компанию, ответственную за содержание многоквартирных домов. В отношении директора управляющей организации прокурором возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края. Помимо административных мер, материалы дела были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям или бездействию коммунальных служб. Отмечается, что работы по уборке снега проведены незамедлительно. Близкая родственница погибшей пенсионерки рассказала в соцсетях о том, что в центре Гремячинска скорая не может подъехать к дому из-за снежных завалов. До медиков пенсионерку тащили соседи. Женщину доставили в реанимацию, однако спустя пару дней она скончалась. После того как случившееся придали огласке, историей заинтересовались краевое управление СКР и прокуратура. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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