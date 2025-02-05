Завершена проверка после гибели пермской пенсионерки, которую тащили до скорой по снегу

Прокуратура Гремячинска (Пермский край) провела проверку состояния придомовой территории многоквартирного дома после того, как скорая помощь не смогла подъехать к дому для оказания помощи пожилой пациентке. По результатам проверки были выявлены нарушения в содержании придомовой территории.
«В ходе проверки прокуратура Гремячинска внесла представление в управляющую компанию, ответственную за содержание многоквартирных домов. В отношении директора управляющей организации прокурором возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края.
Помимо административных мер, материалы дела были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям или бездействию коммунальных служб. Отмечается, что работы по уборке снега проведены незамедлительно.
Близкая родственница погибшей пенсионерки рассказала в соцсетях о том, что в центре Гремячинска скорая не может подъехать к дому из-за снежных завалов. До медиков пенсионерку тащили соседи. Женщину доставили в реанимацию, однако спустя пару дней она скончалась. После того как случившееся придали огласке, историей заинтересовались краевое управление СКР и прокуратура. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке.
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