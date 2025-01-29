Бастрыкин затребовал доклад после гибели 93-летней пермской пенсионерки

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке, которую проводит пермское управление Следкома по факту гибели 93-летней жительницы Гремячинска. Скорая не смогла подъехать к дому пенсионерки и соседям пришлось буквально волочить ее по снегу до медиков.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СКР Денису Головкину предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах гибели женщины. Отсутствие подъездных путей создало препятствия процессу перевозки женщины в лечебное учреждение», — говорится в официальном telegram-канале Следкома.
О случившемся в соцсетях рассказал близкая родственница погибшей пенсионерки. Она возмутилась, тем что в центре Гремячинска скорая не может подъехать к дому из-за снежных завалов. До медиков бабушку тащили неравнодушные соседи. Женщину доставили в реанимацию, но спустя несколько дней она скончалась. После того как случившееся придали огласке, историей заинтересовались краевое управление СКР и прокуратура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!