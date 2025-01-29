29 января 2025

Бастрыкин затребовал доклад после гибели 93-летней пермской пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин затребовал доклад
Александр Бастрыкин затребовал доклад Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке, которую проводит пермское управление Следкома по факту гибели 93-летней жительницы Гремячинска. Скорая не смогла подъехать к дому пенсионерки и соседям пришлось буквально волочить ее по снегу до медиков.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СКР Денису Головкину предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах гибели женщины. Отсутствие подъездных путей создало препятствия процессу перевозки женщины в лечебное учреждение», — говорится в официальном telegram-канале Следкома.

О случившемся в соцсетях рассказал близкая родственница погибшей пенсионерки. Она возмутилась, тем что в центре Гремячинска скорая не может подъехать к дому из-за снежных завалов. До медиков бабушку тащили неравнодушные соседи. Женщину доставили в реанимацию, но спустя несколько дней она скончалась. После того как случившееся придали огласке, историей заинтересовались краевое управление СКР и прокуратура.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке, которую проводит пермское управление Следкома по факту гибели 93-летней жительницы Гремячинска. Скорая не смогла подъехать к дому пенсионерки и соседям пришлось буквально волочить ее по снегу до медиков. «Александр Бастрыкин поручил руководителю пермского управления СКР Денису Головкину предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах гибели женщины. Отсутствие подъездных путей создало препятствия процессу перевозки женщины в лечебное учреждение», — говорится в официальном telegram-канале Следкома. О случившемся в соцсетях рассказал близкая родственница погибшей пенсионерки. Она возмутилась, тем что в центре Гремячинска скорая не может подъехать к дому из-за снежных завалов. До медиков бабушку тащили неравнодушные соседи. Женщину доставили в реанимацию, но спустя несколько дней она скончалась. После того как случившееся придали огласке, историей заинтересовались краевое управление СКР и прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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