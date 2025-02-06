За передачу взятки мэру арестован экс-замглавы Дегтярска. Фото

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Виктор Солдатов пробудет за решеткой два месяца Фото:
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Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска

Первоуральский городской суд Свердловской области отправил за решетку экс-замглавы Дегтярска Виктора Солдатова, обвиненного в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

В суд с ходатайством об аресте бывшего чиновника вышло следствие. Под стражей он пробудет до 4 апреля.

О задержании Солдатова стало известно 5 февраля. По данным агентства, он выступил посредником при передаче взятки мэру Вадиму Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ застройщиком Саррафом Мамедовым. При этом работы были выполнены некачественно. Мамедов сейчас также находится в СИЗО.

Самого Пильникова арестовали 7 декабря 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.

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Первоуральский городской суд Свердловской области отправил за решетку экс-замглавы Дегтярска Виктора Солдатова, обвиненного в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. В суд с ходатайством об аресте бывшего чиновника вышло следствие. Под стражей он пробудет до 4 апреля. О задержании Солдатова стало известно 5 февраля. По данным агентства, он выступил посредником при передаче взятки мэру Вадиму Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ застройщиком Саррафом Мамедовым. При этом работы были выполнены некачественно. Мамедов сейчас также находится в СИЗО. Самого Пильникова арестовали 7 декабря 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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