Первоуральский городской суд Свердловской области отправил за решетку экс-замглавы Дегтярска Виктора Солдатова, обвиненного в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
В суд с ходатайством об аресте бывшего чиновника вышло следствие. Под стражей он пробудет до 4 апреля.
О задержании Солдатова стало известно 5 февраля. По данным агентства, он выступил посредником при передаче взятки мэру Вадиму Пильникову, чтобы тот подписал акты о выполнении работ застройщиком Саррафом Мамедовым. При этом работы были выполнены некачественно. Мамедов сейчас также находится в СИЗО.
Самого Пильникова арестовали 7 декабря 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится под стражей. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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