У пермяков остался последний шанс посетить ледовые городки

С понедельника в Перми начинается демонтаж городских ледовых городков и новогодних елей. Убирать конструкции будут в саду им. Миндовского, в парках Чехова и «Счастье здесь», сообщили в пресс-службе «ПермьПарк».
«С 10 по 13 февраля мы начнем убирать ледовые городки. Демонтаж городка в Саду им. В.Л. Миндовского начнется 10 февраля, а в парке культуры и отдыха им. А.П. Чехова и парке „Счастье здесь“ — 11 и 13 февраля. В эти выходные есть хорошая возможность еще немного насладиться новогодней атмосферой в наших парках и вместе с нами начать готовиться к весне!» — сказано в сообщении, опубликованном в группе «ПермьПарк» в соцсети «Вконтакте».
Ранее стало известно о том, что новогоднее оформление на улицах Перми начнут убирать с февраля. При этом уточнялось, что ледовый комплекс «Большое пермское чаепитие» будет открыт до 9 февраля включительно, если позволят погодные условия.
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