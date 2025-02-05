05 февраля 2025

У пермяков остался последний шанс посетить ледовые городки

Демонтаж ледовых городков в Перми начнется с 10 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж городских ледовых городков в Перми начнется в понедельник
Демонтаж городских ледовых городков в Перми начнется в понедельник Фото:

С понедельника в Перми начинается демонтаж городских ледовых городков и новогодних елей. Убирать конструкции будут в саду им. Миндовского, в парках Чехова и «Счастье здесь», сообщили в пресс-службе «ПермьПарк».

«С 10 по 13 февраля мы начнем убирать ледовые городки. Демонтаж городка в Саду им. В.Л. Миндовского начнется 10 февраля, а в парке культуры и отдыха им. А.П. Чехова и парке „Счастье здесь“ — 11 и 13 февраля. В эти выходные есть хорошая возможность еще немного насладиться новогодней атмосферой в наших парках и вместе с нами начать готовиться к весне!» — сказано в сообщении, опубликованном в группе «ПермьПарк» в соцсети «Вконтакте».

Ранее стало известно о том, что новогоднее оформление на улицах Перми начнут убирать с февраля. При этом уточнялось, что ледовый комплекс «Большое пермское чаепитие» будет открыт до 9 февраля включительно, если позволят погодные условия.

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С понедельника в Перми начинается демонтаж городских ледовых городков и новогодних елей. Убирать конструкции будут в саду им. Миндовского, в парках Чехова и «Счастье здесь», сообщили в пресс-службе «ПермьПарк». «С 10 по 13 февраля мы начнем убирать ледовые городки. Демонтаж городка в Саду им. В.Л. Миндовского начнется 10 февраля, а в парке культуры и отдыха им. А.П. Чехова и парке „Счастье здесь“ — 11 и 13 февраля. В эти выходные есть хорошая возможность еще немного насладиться новогодней атмосферой в наших парках и вместе с нами начать готовиться к весне!» — сказано в сообщении, опубликованном в группе «ПермьПарк» в соцсети «Вконтакте». Ранее стало известно о том, что новогоднее оформление на улицах Перми начнут убирать с февраля. При этом уточнялось, что ледовый комплекс «Большое пермское чаепитие» будет открыт до 9 февраля включительно, если позволят погодные условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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