Shot: на Кубани после атаки БПЛА началось возгорание возле аэродрома

Город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников, сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что в результате падения обломков возникло возгорание в районе местного аэродрома.
«ВСУ попытались атаковать беспилотниками город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае... В результате падения обломков в одном из районов в стороне местного аэродрома началось возгорание», — говорится в публикации авторов канала.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ответ ожидается.
Работу ПВО в регионе в ночь на 6 февраля подтверждал глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко. В своем telegram-канале он призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.
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