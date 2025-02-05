05 февраля 2025

Shot: на Кубани после атаки БПЛА началось возгорание возле аэродрома

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Возгорание началось после падения обломков дрона, пишет Shot
Возгорание началось после падения обломков дрона, пишет Shot Фото:
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Город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников, сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что в результате падения обломков возникло возгорание в районе местного аэродрома.

«ВСУ попытались атаковать  беспилотниками город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае... В результате падения обломков в одном из районов в стороне местного аэродрома началось возгорание», — говорится в публикации авторов канала.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ответ ожидается.

Работу ПВО в регионе в ночь на 6 февраля подтверждал глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко. В своем telegram-канале он призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

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Город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников, сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что в результате падения обломков возникло возгорание в районе местного аэродрома. «ВСУ попытались атаковать  беспилотниками город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае... В результате падения обломков в одном из районов в стороне местного аэродрома началось возгорание», — говорится в публикации авторов канала. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ответ ожидается. Работу ПВО в регионе в ночь на 6 февраля подтверждал глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко. В своем telegram-канале он призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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