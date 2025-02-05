В ХМАО из-за ДТП перекрыли зимник

В ХМАО из-за ДТП с участием тяжеловесной техники перекрыли движение на зимнике Игрим — Светлый. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры.
«Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. В связи с ДТП с участием тяжеловесной техники на автозимнике Игрим — Светлый перекрыто движение», — рассказали в telegram-канале управления.
Проезд ограничили для всех видов транспортных средств. Об открытии движения обещали сообщить позже.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за потепления ограничат максимальный вес автомобилей на зимниках. О том, каких автодорог коснутся эти ограничения — в материале URA.RU.
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