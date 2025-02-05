05 февраля 2025

В ХМАО из-за ДТП перекрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничили на дороге Игрим - Светлый
Движение ограничили на дороге Игрим - Светлый Фото:

В ХМАО из-за ДТП с участием тяжеловесной техники перекрыли движение на зимнике Игрим — Светлый. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры. 

«Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. В связи с ДТП с участием тяжеловесной техники на автозимнике Игрим — Светлый перекрыто движение», — рассказали в telegram-канале управления.

Проезд ограничили для всех видов транспортных средств. Об открытии движения обещали сообщить позже. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за потепления ограничат максимальный вес автомобилей на зимниках. О том, каких автодорог коснутся эти ограничения — в материале URA.RU.

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В ХМАО из-за ДТП с участием тяжеловесной техники перекрыли движение на зимнике Игрим — Светлый. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры.  «Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. В связи с ДТП с участием тяжеловесной техники на автозимнике Игрим — Светлый перекрыто движение», — рассказали в telegram-канале управления. Проезд ограничили для всех видов транспортных средств. Об открытии движения обещали сообщить позже.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за потепления ограничат максимальный вес автомобилей на зимниках. О том, каких автодорог коснутся эти ограничения — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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