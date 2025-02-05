Мэрия Миасса будет частями выплачивать «Ростелекому» долг в 195 млн рублей

Мэрия Миасса согласилась ежемесячно выплачивать ПАО «Ростелеком» долг в размере 195 млн рублей до его полного погашения, заключив мировое соглашение в суде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком.
«Мировое соглашение между ПАО „Ростелеком“ и администрацией Миасского городского округа было утверждено арбитражным судом 4 февраля 2025 года. Согласно ему, администрация будет осуществлять ежемесячные выплаты компании, начиная с апреля этого года и до конца 2026 года. В случае нарушения графика платежей предусмотрено право требовать исполнение договоренностей досрочно. В целом, компания удовлетворена решением суда», — отмечают в «Ростелекоме».
Напомним, что энергосервисный контракт с администрацией Миасского городского округа был заключен в рамках развития цифровой инфраструктуры города в 2019 году сроком на семь лет. «Ростелеком» заменил более 9 000 светильников в Миассе, а также в соседних поселениях. Кроме того, было оборудовано 186 пунктов учета электричества и установлена система контроля уличных фонарей.
Челябинская область занимает лидирующие позиции в Уральском федеральном округе по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. Проект «Цифровой регион», реализуемый «Ростелекомом» на Южном Урале с 2016 года, уже охватил более 40 населенных пунктов, включая крупнейшие города области.
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