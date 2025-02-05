05 февраля 2025

На сбежавшую из РФ певицу Максакову* завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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На Максакову* завели новое уголовное дело
На Максакову* завели новое уголовное дело Фото:

В отношении оперной певицы Марии Максаковой* (признана Минюстом РФ иноагентом), которая уехала на Украину, завели уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах, потому что она не маркировала публикуемые на канале в YouTube материалы. Об этом сообщили правоохранители. 

«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — заявили в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости. 

Ранее в отношении оперной певицы было инициировано уголовное преследование по статье о публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, осуществляемых через СМИ или интернет. Максакова была заочно арестована. По данной статье предусмотрены санкции, включающие штрафы в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до шести лет. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило видео, размещенное на платформе YouTube. В этом видео Максакова выступила с критикой специальной военной операции и призвала к финансовой поддержке ВС Украины.

Также на Марию Максакову готовили покушение. Так, журналист-радикал Игорь Громов дал ей 72 часа на то, чтобы выехать с территории Украины. Тогда бывший президент страны выделили ей личную охрану. Покушение на певицу хотели совершить из-за того, что она является «агентом влияния страны-агрессора в нашей стране — на Украине», как написал Громов в соцсетях. Кроме того, бывший муж Максаковой, вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик), угрожал ей расправой.  

*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом

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В отношении оперной певицы Марии Максаковой* (признана Минюстом РФ иноагентом), которая уехала на Украину, завели уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах, потому что она не маркировала публикуемые на канале в YouTube материалы. Об этом сообщили правоохранители.  «В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — заявили в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости.  Ранее в отношении оперной певицы было инициировано уголовное преследование по статье о публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, осуществляемых через СМИ или интернет. Максакова была заочно арестована. По данной статье предусмотрены санкции, включающие штрафы в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до шести лет. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило видео, размещенное на платформе YouTube. В этом видео Максакова выступила с критикой специальной военной операции и призвала к финансовой поддержке ВС Украины. Также на Марию Максакову готовили покушение. Так, журналист-радикал Игорь Громов дал ей 72 часа на то, чтобы выехать с территории Украины. Тогда бывший президент страны выделили ей личную охрану. Покушение на певицу хотели совершить из-за того, что она является «агентом влияния страны-агрессора в нашей стране — на Украине», как написал Громов в соцсетях. Кроме того, бывший муж Максаковой, вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик), угрожал ей расправой.   *Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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