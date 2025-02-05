На сбежавшую из РФ певицу Максакову* завели уголовное дело

В отношении оперной певицы Марии Максаковой* (признана Минюстом РФ иноагентом), которая уехала на Украину, завели уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах, потому что она не маркировала публикуемые на канале в YouTube материалы. Об этом сообщили правоохранители.
«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — заявили в правоохранительных органах. Информацию передает РИА Новости.
Ранее в отношении оперной певицы было инициировано уголовное преследование по статье о публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, осуществляемых через СМИ или интернет. Максакова была заочно арестована. По данной статье предусмотрены санкции, включающие штрафы в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до шести лет. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило видео, размещенное на платформе YouTube. В этом видео Максакова выступила с критикой специальной военной операции и призвала к финансовой поддержке ВС Украины.
Также на Марию Максакову готовили покушение. Так, журналист-радикал Игорь Громов дал ей 72 часа на то, чтобы выехать с территории Украины. Тогда бывший президент страны выделили ей личную охрану. Покушение на певицу хотели совершить из-за того, что она является «агентом влияния страны-агрессора в нашей стране — на Украине», как написал Громов в соцсетях. Кроме того, бывший муж Максаковой, вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик), угрожал ей расправой.
*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.