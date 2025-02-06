Наемники из Финляндии организовали собственное подразделение под видом медицинских волонтеров. Объединение работает в составе добровольческого отряда ВСУ «Госпитальеры», выяснило РИА Новости.
«Финские наемники под видом волонтеров-медиков создали подразделение Nordic Combat Medics в составе украинского добровольческого батальона „Госпитальеры“», — передает РИА Новости. Батальон, основанный Яной Зинкевич из «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация), представляет себя как медицинское подразделение. Однако, по данным агентства, многие иностранные бойцы этого батальона участвуют в боевых действиях на стороне Киева.
Сейчас финансирование подразделения осуществляется за счет пожертвований. Кроме того, организована продажа товаров с символикой этого отряда. Также группа проводит платные обучающие тренинги.
*»Правый сектор»* — запрещенная в России экстремистская организация
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