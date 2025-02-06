Финские наемники скрываются в ВСУ под видом волонтеров

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На Украине финские наемники воюют под видом волонтеров-медиков
На Украине финские наемники воюют под видом волонтеров-медиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наемники из Финляндии организовали собственное подразделение под видом медицинских волонтеров. Объединение работает в составе добровольческого отряда ВСУ «Госпитальеры», выяснило РИА Новости.

«Финские наемники под видом волонтеров-медиков создали подразделение Nordic Combat Medics в составе украинского добровольческого батальона „Госпитальеры“», — передает РИА Новости. Батальон, основанный Яной Зинкевич из «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация), представляет себя как медицинское подразделение. Однако, по данным агентства, многие иностранные бойцы этого батальона участвуют в боевых действиях на стороне Киева.

Сейчас финансирование подразделения осуществляется за счет пожертвований. Кроме того, организована продажа товаров с символикой этого отряда. Также группа проводит платные обучающие тренинги.

*»Правый сектор»* — запрещенная в России экстремистская организация

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Наемники из Финляндии организовали собственное подразделение под видом медицинских волонтеров. Объединение работает в составе добровольческого отряда ВСУ «Госпитальеры», выяснило РИА Новости. «Финские наемники под видом волонтеров-медиков создали подразделение Nordic Combat Medics в составе украинского добровольческого батальона „Госпитальеры“», — передает РИА Новости. Батальон, основанный Яной Зинкевич из «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация), представляет себя как медицинское подразделение. Однако, по данным агентства, многие иностранные бойцы этого батальона участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Сейчас финансирование подразделения осуществляется за счет пожертвований. Кроме того, организована продажа товаров с символикой этого отряда. Также группа проводит платные обучающие тренинги. *»Правый сектор»* — запрещенная в России экстремистская организация
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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