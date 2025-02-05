05 февраля 2025

Югорских авиаторов наградили статусной медалью

Работников аэропорта Ханты-Мансийска наградили медалью «За трудовые заслуги»
© Служба новостей «URA.RU»
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Медали «За трудовые заслуги» получили два сотрудника аэропорта Ханты-Мансийска
Медали «За трудовые заслуги» получили два сотрудника аэропорта Ханты-Мансийска Фото:

Работников столичного аэропорта Югры (Ханты-Мансийск) наградили медалью «За трудовые заслуги». Статусную награду получили два машиниста комбинированной дорожной машины (КДМ), сообщили в департаменте дорожного хозяйства региона. 

«По итогам 2024 года за профессиональные достижения и вклад в развитие гражданской авиации заслуженные награды получили лучшие работники АО „Юграавиа“. Медалью „За трудовые заслуги“ награждены машинисты КДМ 7-го разряда аэродромной службы: Геннадий Александрович Гостев и Михаил Николаевич Печень», — сообщает депдорхоз ХМАО в своем telegram-канале. 

Различных наград также удостоились еще несколько десятков югорских авиаторов. Девять человек получили благодарственные письма главы города, 22 сотрудника — почетные грамоты и благодарность депдорхоза. 

Ранее URA.RU сообщало, что семья из ХМАО получила медаль от Владимира Путина. Семья Блошенко получила от президента России орден «Родительской славы».

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Работников столичного аэропорта Югры (Ханты-Мансийск) наградили медалью «За трудовые заслуги». Статусную награду получили два машиниста комбинированной дорожной машины (КДМ), сообщили в департаменте дорожного хозяйства региона.  «По итогам 2024 года за профессиональные достижения и вклад в развитие гражданской авиации заслуженные награды получили лучшие работники АО „Юграавиа“. Медалью „За трудовые заслуги“ награждены машинисты КДМ 7-го разряда аэродромной службы: Геннадий Александрович Гостев и Михаил Николаевич Печень», — сообщает депдорхоз ХМАО в своем telegram-канале.  Различных наград также удостоились еще несколько десятков югорских авиаторов. Девять человек получили благодарственные письма главы города, 22 сотрудника — почетные грамоты и благодарность депдорхоза.  Ранее URA.RU сообщало, что семья из ХМАО получила медаль от Владимира Путина. Семья Блошенко получила от президента России орден «Родительской славы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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