Югорских авиаторов наградили статусной медалью

Работников столичного аэропорта Югры (Ханты-Мансийск) наградили медалью «За трудовые заслуги». Статусную награду получили два машиниста комбинированной дорожной машины (КДМ), сообщили в департаменте дорожного хозяйства региона.
«По итогам 2024 года за профессиональные достижения и вклад в развитие гражданской авиации заслуженные награды получили лучшие работники АО „Юграавиа“. Медалью „За трудовые заслуги“ награждены машинисты КДМ 7-го разряда аэродромной службы: Геннадий Александрович Гостев и Михаил Николаевич Печень», — сообщает депдорхоз ХМАО в своем telegram-канале.
Различных наград также удостоились еще несколько десятков югорских авиаторов. Девять человек получили благодарственные письма главы города, 22 сотрудника — почетные грамоты и благодарность депдорхоза.
Ранее URA.RU сообщало, что семья из ХМАО получила медаль от Владимира Путина. Семья Блошенко получила от президента России орден «Родительской славы».
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