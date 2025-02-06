ВСУ направили 28 дронов на регионы РФ

Средства ПВО отразили атаку 28 беспилотников ВСУ на российские регионы. Противник попытался ударить по Ростовской, Астраханской областям, акватории Азовского моря и Кубани. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ночью 13 БПЛА уничтожены над Азовским морем, восемь — над Ростовской областью, шесть — над Кубанью и один — над Астраханской областью», — заявили в оборонном ведомстве. В telegram-канале районной администрации Ахтубинского района Астраханской области сообщили, что силовые структуры отработали штатно, разрушений и пострадавших не обнаружено. Кроме того, ночью 6 февраля угроза атаки дронов объявлялась в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Знаменск и Ахтубинском районе.
Ранее в Ростовской области успешно отразили атаки украинской армии по пяти районам региона. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Каменском районах.
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