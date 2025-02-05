Банк бывшего челябинского вице-губернатора обвиняют в хищении 1 млрд рублей

06 февраля 2025 в 10:43 Размер текста - 17 +

В конце декабря 2024 года в банке «Снежинский» прошли обыски Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк «Снежинский», принадлежащий бывшему вице-губернатору Челябинской области Игорю Сербинову, обвиняют в хищении более 1 млрд рублей. По данным URA.RU, сейчас в кредитной организации работает комиссия из Центробанка РФ. «Предварительно, был зафиксирован факт хищения бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей. Эти средства были предоставлены банку „Снежинский“ в рамках господдержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов. Комиссия работает в рамках возбужденных ранее уголовных дел», — рассказал источник. По данным URA.RU, уголовные дела были возбуждены в конце декабря 2024 года. Тогда в головном офисе банка «Снежинский» сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР изымали документы, были проведены обыски по местам жительства руководящего состава банка, а также допросы руководства банка, в частности Федора Богданчикова. URA.RU направило запрос в банк. Ответ будет опубликован после получения. Новость по теме Челябинский банк «Снежинский» проверяет Центробанк В 2012 году банк «Снежинский» уже попадал под внимание ревизоров из ЦБ РФ. Тогда их интересовало, как организация при оттоке клиентов постоянно наращивает свой кредитный портфель. У основного акционера банка Сербинова уже были проблемы с законом: он проходил по делам, связанным с криминальным банкротством ряда ключевых промышленных предприятий региона. Сербинов занимал пост вице-губернатора по экономике с конца 1996 по 2002 годы, когда Челябинской областью руководил Петр Сумин. После отставки Сербинов возглавил банк «Снежинский», преобразованный из «Промстройбанка». Кроме банка, в его активах числятся фабрика «ЮжУралКартон» и доля в птицефабрике «Равис». Летом 2022 года начался конфликт между Сербиновым и бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым, который также владел долями «Рависа». Косилов свою долю продал, а суды между ними продолжаются до сих пор. Сыновья Сербинова проживают за рубежом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк «Снежинский», принадлежащий бывшему вице-губернатору Челябинской области Игорю Сербинову, обвиняют в хищении более 1 млрд рублей. По данным URA.RU, сейчас в кредитной организации работает комиссия из Центробанка РФ. «Предварительно, был зафиксирован факт хищения бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей. Эти средства были предоставлены банку „Снежинский“ в рамках господдержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов. Комиссия работает в рамках возбужденных ранее уголовных дел», — рассказал источник. По данным URA.RU, уголовные дела были возбуждены в конце декабря 2024 года. Тогда в головном офисе банка «Снежинский» сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР изымали документы, были проведены обыски по местам жительства руководящего состава банка, а также допросы руководства банка, в частности Федора Богданчикова. URA.RU направило запрос в банк. Ответ будет опубликован после получения. В 2012 году банк «Снежинский» уже попадал под внимание ревизоров из ЦБ РФ. Тогда их интересовало, как организация при оттоке клиентов постоянно наращивает свой кредитный портфель. У основного акционера банка Сербинова уже были проблемы с законом: он проходил по делам, связанным с криминальным банкротством ряда ключевых промышленных предприятий региона. Сербинов занимал пост вице-губернатора по экономике с конца 1996 по 2002 годы, когда Челябинской областью руководил Петр Сумин. После отставки Сербинов возглавил банк «Снежинский», преобразованный из «Промстройбанка». Кроме банка, в его активах числятся фабрика «ЮжУралКартон» и доля в птицефабрике «Равис». Летом 2022 года начался конфликт между Сербиновым и бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым, который также владел долями «Рависа». Косилов свою долю продал, а суды между ними продолжаются до сих пор. Сыновья Сербинова проживают за рубежом.