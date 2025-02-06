Челябинца обвинили в убийстве матери, совершенном в Курганской области

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Челябинска. Его обвиняют в убийстве матери, совершенном 17 лет назад в Альменевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).
«Обвиняемый признал вину в причинении своей матери телесных повреждений, пояснив, что был недоволен ее образом жизни и употреблением ею алкоголя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Из материалов уголовного дела следует, что преступление было совершено в апреле 2007 года в селе Танрыкулово.
Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, особо жестоким образом нанес своей беспомощной матери несколько ударов по голове, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму. Женщина через 13 дней после нападения умерла в медицинском учреждении. Дело теперь будет направлено в Альменевский районный суд для рассмотрения по существу.
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