В Челябинске шесть лет не могут продать особняк убитого депутата законодательного собрания области Вячеслава Середкина. Дом в поселке Каштак за это время подорожал почти на 30 миллионов рублей, и сейчас за него просят 109 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений.
«Предлaгается в прoдажу эксклюзивный для Челябинска объект. Большoй семейный дом, пострoeнный в сocнoвом боpу, нa тepритoрии oxраняeмогo пoселка c инфраструктурoй», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Дом площадью 1079 квадратных метров в поселке Каштак продают за 109 999 999 рублей.
«В доме дорогие отделочные материалы, эксклюзивная мебель и предметы интерьера, на участке выполнен ландшафтный дизайн. Есть бассейн, чилл-аут на мягких подушках и библиотека», — говорится в объявлении.
Особняк ранее принадлежал депутату ЗСО, гендиректору ОАО «Челябэнергосбыт» Середкину. Здесь 14 лет назад зверски были убиты сам Середкин и его супруга Татьяна. Преступление не раскрыто до сих пор. В 2012 году начался раздел наследства Середкиных между их детьми от первых браков.
Родственники пытаются продать дом с 2019 года. Тогда за особняк они просили 80 миллионов рублей. В объявлении сообщалось, что в доме стоит унитаз из ясеня в виде трона, который стоит 1,36 миллиона рублей. «Стул» имеет керамическую пепельницу на подлокотнике и музыкальную шкатулку.
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