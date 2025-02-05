Школьник, найденный мертвым в Нижнем Тагиле, оставил таинственное послание

Подросток Игорь (имя изменено), чье тело нашли возле девятиэтажки на улице Пихтовой в Нижнем Тагиле, перед трагедией оставил загадочное послание своей возлюбленной. Друзья подозревают, что Игоря могли убить. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Вечером 2 февраля он написал ей: „Ты сильно расстроишься, если меня убьют под видом суицида“. После этого парень ушел из дома», — сообщил инсайдер агентства.
По его словам, друзья 15-летнего Игоря не верят, что он мог покончить с собой. Они рассматривают версию убийства. Силовики якобы отрабатывают ее.
О гибели парня стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у Игоря могут быть проблемы с наркотиками, URA.RU говорили его знакомые. Школьник увлекался футболом. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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