05 февраля 2025

Школьник, найденный мертвым в Нижнем Тагиле, оставил таинственное послание

В Нижнем Тагиле подросток, найденный мертвым у высотки, оставил послание
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, тротуар, подросток, прохожий, мужчина
Перед трагедией парень сбежал из дома (архивное фото) Фото:

Подросток Игорь (имя изменено), чье тело нашли возле девятиэтажки на улице Пихтовой в Нижнем Тагиле, перед трагедией оставил загадочное послание своей возлюбленной. Друзья подозревают, что Игоря могли убить. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Вечером 2 февраля он написал ей: „Ты сильно расстроишься, если меня убьют под видом суицида“. После этого парень ушел из дома», — сообщил инсайдер агентства.

По его словам, друзья 15-летнего Игоря не верят, что он мог покончить с собой. Они рассматривают версию убийства. Силовики якобы отрабатывают ее.

О гибели парня стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у Игоря могут быть проблемы с наркотиками, URA.RU говорили его знакомые. Школьник увлекался футболом. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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Подросток Игорь (имя изменено), чье тело нашли возле девятиэтажки на улице Пихтовой в Нижнем Тагиле, перед трагедией оставил загадочное послание своей возлюбленной. Друзья подозревают, что Игоря могли убить. Об этом URA.RU рассказал источник. «Вечером 2 февраля он написал ей: „Ты сильно расстроишься, если меня убьют под видом суицида“. После этого парень ушел из дома», — сообщил инсайдер агентства. По его словам, друзья 15-летнего Игоря не верят, что он мог покончить с собой. Они рассматривают версию убийства. Силовики якобы отрабатывают ее. О гибели парня стало известно вечером 3 февраля. Предварительно, за сутки до этого он сбежал из дома. И якобы пошел с другом за закладкой. О том, что у Игоря могут быть проблемы с наркотиками, URA.RU говорили его знакомые. Школьник увлекался футболом. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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