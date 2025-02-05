Жители села Ратта Красноселькупского района ЯНАО оказались отрезаны от «большой земли». По информации из села, транспортного сообщения нет ни по земле, ни по воздуху, из-за чего якобы уже начались проблемы с продовольствием. Об этом местные сообщили в коллективной жалобе, опубликованной в соцсетях.
«В конце 2024 года в селе Ратта закрылся магазин, и завозом продуктов в полной мере обеспечения никто не занимается. Уже с сентября в продаже нет муки, сахара, растительного масла, уже давно никто не помнит, когда привозили овощи, фрукты, яйца и молочные продукты», — написали в коллективном обращении жители села Ратта. Письмо было опубликовано в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
Жители сообщили, что до нового года вертолет в село летал два раза в месяц, а в 2025 году первый рейс планируется на 5 мая. Зимника нет, а на снегоходах жители не могут доехать до ближайшего села, так как горючего и смазочных материалов в Ратте тоже нет. «Детей в интернате вынуждены кормить просроченными продуктами», — сообщили местные жители.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Красноселькупского района. Там сообщили, что на официальный запрос ответят в течение 30 дней. По данным источника агентства, зимника в село нет из-за аномально теплой погоды, а продукты в село завозятся вездеходами ТРЭКОЛ.
С начала текущего года в ЯНАО наблюдается рост цен на основные продовольственные товары. Больше всего подорожали мороженая рыба, яблоки и свинина.
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