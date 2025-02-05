В Челябинской области в национальном парке «Зигальга» заметили природное явление, предвещающее смену погоды, — облачный фронт «перетек» через хребет. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.
«Сегодня утром над Зигальгой развернулось очередное небесное шоу — предвестник смены погоды. Облачный фронт „перетек“ через хребет. Прогноз на ближайшие дни подтверждает: будет ясно», — сообщила пресс-служба нацпарка в Катав-Ивановском районе Челябинской области.
Синоптики ранее сообщили, что календарная зима в Челябинске закончится снегопадами. С 24 февраля ожидаются осадки в виде снега, которые продлятся до конца месяца, говорится в долгосрочном прогнозе «Гисметео».
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