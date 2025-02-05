05 февраля 2025

Предвестник изменения погоды заметили в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Явление заметили в нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (архивное фото)
Явление заметили в нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (архивное фото) Фото:

В Челябинской области в национальном парке «Зигальга» заметили природное явление, предвещающее смену погоды, — облачный фронт «перетек» через хребет. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«Сегодня утром над Зигальгой развернулось очередное небесное шоу — предвестник смены погоды. Облачный фронт „перетек“ через хребет. Прогноз на ближайшие дни подтверждает: будет ясно», — сообщила пресс-служба нацпарка в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 

Синоптики ранее сообщили, что календарная зима в Челябинске закончится снегопадами. С 24 февраля ожидаются осадки в виде снега, которые продлятся до конца месяца, говорится в долгосрочном прогнозе «Гисметео». 

Облака «перетекли» через хребет
Облака «перетекли» через хребет
Фото:
В нацпарке «Зигальга» ожидается ясная погода в ближайшие дни
В нацпарке «Зигальга» ожидается ясная погода в ближайшие дни
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в национальном парке «Зигальга» заметили природное явление, предвещающее смену погоды, — облачный фронт «перетек» через хребет. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка. «Сегодня утром над Зигальгой развернулось очередное небесное шоу — предвестник смены погоды. Облачный фронт „перетек“ через хребет. Прогноз на ближайшие дни подтверждает: будет ясно», — сообщила пресс-служба нацпарка в Катав-Ивановском районе Челябинской области.  Синоптики ранее сообщили, что календарная зима в Челябинске закончится снегопадами. С 24 февраля ожидаются осадки в виде снега, которые продлятся до конца месяца, говорится в долгосрочном прогнозе «Гисметео». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...