Календарная зима в Челябинске закончится снегопадами

Конец февраля готовит челябинцам снежные метели
Конец календарной зимы в Челябинске закончится снегопадами. Об этом говорится в прогнозе «Гисметео».
«С 24 февраля в Челябинске ожидаются осадки в виде снега, которые продлятся до конца месяца. В последний день зимы, 28 февраля, снегопады продолжатся», — отмечают метеорологи на сайте «Гисметео».
При этом дневные температуры в последнюю неделю зимы будут колебаться около 9 градусов мороза. Ночью в Челябинске температура в этот период опустится до 16 градусов.
Конец февраля ожидается снежным, но мягким
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