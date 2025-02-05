05 февраля 2025

Календарная зима в Челябинске закончится снегопадами

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Конец февраля готовит челябинцам снежные метели
Конец февраля готовит челябинцам снежные метели Фото:

Конец календарной зимы в Челябинске закончится снегопадами. Об этом говорится в прогнозе «Гисметео».

«С 24 февраля в Челябинске ожидаются осадки в виде снега, которые продлятся до конца месяца. В последний день зимы, 28 февраля, снегопады продолжатся», — отмечают метеорологи на сайте «Гисметео».

При этом дневные температуры в последнюю неделю зимы будут колебаться около 9 градусов мороза. Ночью в Челябинске температура в этот период опустится до 16 градусов.  

Конец февраля ожидается снежным, но мягким
Конец февраля ожидается снежным, но мягким
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Конец календарной зимы в Челябинске закончится снегопадами. Об этом говорится в прогнозе «Гисметео». «С 24 февраля в Челябинске ожидаются осадки в виде снега, которые продлятся до конца месяца. В последний день зимы, 28 февраля, снегопады продолжатся», — отмечают метеорологи на сайте «Гисметео». При этом дневные температуры в последнюю неделю зимы будут колебаться около 9 градусов мороза. Ночью в Челябинске температура в этот период опустится до 16 градусов.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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