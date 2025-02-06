Музыкант из Екатеринбурга выпал из окна во время обыска в Петербурге

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Вадим Стройкин был не только музыкантом, но и талантливым преподавателем гитары, а также автором стихов
Вадим Стройкин был не только музыкантом, но и талантливым преподавателем гитары, а также автором стихов Фото:

Известный в Екатеринбурге бард и преподаватель Вадим Стройкин скончался в Санкт-Петербурге в результате падения из окна своей квартиры во время обыска, проводимого правоохранительными органами. По предварительной информации, обыск был связан с уголовным делом по обвинению в экстремизме.

«Известный екатеринбургский бард Вадим Стройкин выпал из окна в Петербурге во время обыска в его квартире на Парфеновской. 58-летний музыкант скончался на месте», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

Вадим Стройкин был не только музыкантом, но и талантливым преподавателем гитары, а также автором стихов. Он начал свою карьеру в качестве радиоведущего на станции «Эхо Москвы — Екатеринбург», где вел программу «Антология авторской песни». В последующие годы он основал турфирму «Камелот-тур», но вскоре полностью посвятил себя музыке и преподаванию. Переехав в Петербург, Стройкин продолжил свою деятельность в сфере музыки и образования. Он активно участвовал в культурной жизни города, давал концерты и мастер-классы. Его вклад в развитие авторской песни и культуры игры на гитаре оценивался как весьма значимый.

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Известный в Екатеринбурге бард и преподаватель Вадим Стройкин скончался в Санкт-Петербурге в результате падения из окна своей квартиры во время обыска, проводимого правоохранительными органами. По предварительной информации, обыск был связан с уголовным делом по обвинению в экстремизме. «Известный екатеринбургский бард Вадим Стройкин выпал из окна в Петербурге во время обыска в его квартире на Парфеновской. 58-летний музыкант скончался на месте», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Вадим Стройкин был не только музыкантом, но и талантливым преподавателем гитары, а также автором стихов. Он начал свою карьеру в качестве радиоведущего на станции «Эхо Москвы — Екатеринбург», где вел программу «Антология авторской песни». В последующие годы он основал турфирму «Камелот-тур», но вскоре полностью посвятил себя музыке и преподаванию. Переехав в Петербург, Стройкин продолжил свою деятельность в сфере музыки и образования. Он активно участвовал в культурной жизни города, давал концерты и мастер-классы. Его вклад в развитие авторской песни и культуры игры на гитаре оценивался как весьма значимый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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