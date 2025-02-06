Carlsberg получила 320 млн долларов за продажу «Балтики» РФ

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Carlsberg Group совершила сделку по продаже компании «Балтика»
Carlsberg Group совершила сделку по продаже компании «Балтика» Фото:

Согласно финансовому отчету датской пивоваренной компании Carlsberg Group за 2024 год, она получила примерно 320 млн долларов от продажи России пивоваренной компании «Балтика». Также Carlsberg Group смогла сохранить 100%-е владение Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. 

«В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы, связанные с правами интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получила денежное вознаграждение в размере приблизительно 2,3 млрд датских крон (320 млн долларов — прим. URA.RU)»,  — говорится в отчете компании. Информацию передает «Интерфакс». 

Транзакция по передаче российского актива была завершена в 2024 году с использованием метода выкупа долей менеджментом (MBO). Изначально детали сделки, включая покупателей и стоимость, не были обнародованы. Однако позже стало известно, что новым владельцем «Балтики» стала компания «ВГ Инвест».

До объявления о сделке был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, который освободил активы Carlsberg в России от временного государственного управления. Этот документ отменил предыдущий указ от 23 апреля 2023 года (измененный 16 июля 2023 года). Согласно прошлому указу, было введено госуправление над 98,56% долей в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», принадлежавших Carlsberg Sverige Aktiebolag, а также над 1,35% долей, принадлежащих ООО «Хоппи Юнион», и 0,09% долей, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.

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Согласно финансовому отчету датской пивоваренной компании Carlsberg Group за 2024 год, она получила примерно 320 млн долларов от продажи России пивоваренной компании «Балтика». Также Carlsberg Group смогла сохранить 100%-е владение Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan.  «В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы, связанные с правами интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получила денежное вознаграждение в размере приблизительно 2,3 млрд датских крон (320 млн долларов — прим. URA.RU)»,  — говорится в отчете компании. Информацию передает «Интерфакс».  Транзакция по передаче российского актива была завершена в 2024 году с использованием метода выкупа долей менеджментом (MBO). Изначально детали сделки, включая покупателей и стоимость, не были обнародованы. Однако позже стало известно, что новым владельцем «Балтики» стала компания «ВГ Инвест». До объявления о сделке был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, который освободил активы Carlsberg в России от временного государственного управления. Этот документ отменил предыдущий указ от 23 апреля 2023 года (измененный 16 июля 2023 года). Согласно прошлому указу, было введено госуправление над 98,56% долей в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», принадлежавших Carlsberg Sverige Aktiebolag, а также над 1,35% долей, принадлежащих ООО «Хоппи Юнион», и 0,09% долей, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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