Carlsberg получила 320 млн долларов за продажу «Балтики» РФ

Согласно финансовому отчету датской пивоваренной компании Carlsberg Group за 2024 год, она получила примерно 320 млн долларов от продажи России пивоваренной компании «Балтика». Также Carlsberg Group смогла сохранить 100%-е владение Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan.
«В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы, связанные с правами интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получила денежное вознаграждение в размере приблизительно 2,3 млрд датских крон (320 млн долларов — прим. URA.RU)», — говорится в отчете компании. Информацию передает «Интерфакс».
Транзакция по передаче российского актива была завершена в 2024 году с использованием метода выкупа долей менеджментом (MBO). Изначально детали сделки, включая покупателей и стоимость, не были обнародованы. Однако позже стало известно, что новым владельцем «Балтики» стала компания «ВГ Инвест».
До объявления о сделке был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, который освободил активы Carlsberg в России от временного государственного управления. Этот документ отменил предыдущий указ от 23 апреля 2023 года (измененный 16 июля 2023 года). Согласно прошлому указу, было введено госуправление над 98,56% долей в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», принадлежавших Carlsberg Sverige Aktiebolag, а также над 1,35% долей, принадлежащих ООО «Хоппи Юнион», и 0,09% долей, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.
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