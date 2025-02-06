Фридман продал долю в Альфе-банке в надежде на снятие санкций ЕС

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, оказавшись под санкциями ЕС и Великобритании, продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» своему деловому партнеру Андрею Косогову. Договор был подписан в 2024 году, передает Financial Times.
«Российские миллиардеры Фридман и Авен продали акции Альфа-банка в попытке отменить санкции», — передает издание. Отмечается, что сделка была завершена еще в прошлом году.
Доли Фридмана и Авена составляли 45% и 42% соответственно. Их стоимость оценивается в 240 млрд рублей. Косогов, который с 1998 по 2005 год занимал должность первого заместителя председателя правления Альфа-банка, к 2022 году стал его крупнейшим долевым собственником.
Ранее Авен полностью отрекся от всех своих долей в капитале Альфа-банка. Сообщалось, что он также уведомил власти Европы, что не имеет никакого отношения к бизнесу в РФ.
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