Фридман продал долю в Альфе-банке в надежде на снятие санкций ЕС

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Российские миллиардеры продали свою долю в Альфа-банке
Российские миллиардеры продали свою долю в Альфа-банке Фото:

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, оказавшись под санкциями ЕС и Великобритании, продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» своему деловому партнеру Андрею Косогову. Договор был подписан в 2024 году, передает Financial Times.

«Российские миллиардеры Фридман и Авен продали акции Альфа-банка в попытке отменить санкции», — передает издание. Отмечается, что сделка была завершена еще в прошлом году.

Доли Фридмана и Авена составляли 45% и 42% соответственно. Их стоимость оценивается в 240 млрд рублей. Косогов, который с 1998 по 2005 год занимал должность первого заместителя председателя правления Альфа-банка, к 2022 году стал его крупнейшим долевым собственником.

Ранее Авен полностью отрекся от всех своих долей в капитале Альфа-банка. Сообщалось, что он также уведомил власти Европы, что не имеет никакого отношения к бизнесу в РФ. 

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Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, оказавшись под санкциями ЕС и Великобритании, продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» своему деловому партнеру Андрею Косогову. Договор был подписан в 2024 году, передает Financial Times. «Российские миллиардеры Фридман и Авен продали акции Альфа-банка в попытке отменить санкции», — передает издание. Отмечается, что сделка была завершена еще в прошлом году. Доли Фридмана и Авена составляли 45% и 42% соответственно. Их стоимость оценивается в 240 млрд рублей. Косогов, который с 1998 по 2005 год занимал должность первого заместителя председателя правления Альфа-банка, к 2022 году стал его крупнейшим долевым собственником. Ранее Авен полностью отрекся от всех своих долей в капитале Альфа-банка. Сообщалось, что он также уведомил власти Европы, что не имеет никакого отношения к бизнесу в РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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