Петр Авен полностью отрекся от российского бизнеса

Российский предприниматель Петр Авен отказался от всех своих долей в капитале банка «Альфа-Банк». Об этом сообщает агентство LETA. Там уточнили, что он не имеет никакого отношения к компаниям в России.
«Обладатель российского и латвийского гражданства Петр Авен прекратил свое участие в капитале российского банка „Альфа-банк“», — говорится в тексте издания. Согласно неподтвержденным данным, Авен уведомил власти Латвии и Европы о том, что он не имеет ни прямого, ни косвенного владения акциями «Альфа-банка» или любых других компаний, зарегистрированных в России.
В свою очередь, Министерство иностранных дел заявило, что Латвия обжаловала решение Суда ЕС об отмене санкций против Авена, наложенных Евросоюзом. В связи с продолжающимся судебным разбирательством, министерство воздерживается от комментариев относительно переписки с предпринимателем.
Ранее компания ABH Holdings S.A., базирующаяся в Люксембурге и принадлежащая бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, понесла потери активов на сумму семь миллиардов долларов. Среди утраченных активов оказался и «Альфа-банк Россия». Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, потери произошли в результате бездействия европейских регуляторных органов.
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