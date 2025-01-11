Петр Авен полностью отрекся от российского бизнеса

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Авен избавился от акций российского «Альфа-банка»
Авен избавился от акций российского «Альфа-банка» Фото:

Российский предприниматель Петр Авен отказался от всех своих долей в капитале банка «Альфа-Банк». Об этом сообщает агентство LETA. Там уточнили, что он не имеет никакого отношения к компаниям в России.

«Обладатель российского и латвийского гражданства Петр Авен прекратил свое участие в капитале российского банка „Альфа-банк“», — говорится в  тексте издания. Согласно неподтвержденным данным, Авен уведомил власти Латвии и Европы о том, что он не имеет ни прямого, ни косвенного владения акциями «Альфа-банка» или любых других компаний, зарегистрированных в России.

В свою очередь, Министерство иностранных дел заявило, что Латвия обжаловала решение Суда ЕС об отмене санкций против Авена, наложенных Евросоюзом. В связи с продолжающимся судебным разбирательством, министерство воздерживается от комментариев относительно переписки с предпринимателем.

Ранее компания ABH Holdings S.A., базирующаяся в Люксембурге и принадлежащая бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, понесла потери активов на сумму семь миллиардов долларов. Среди утраченных активов оказался и «Альфа-банк Россия». Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, потери произошли в результате бездействия европейских регуляторных органов.

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Российский предприниматель Петр Авен отказался от всех своих долей в капитале банка «Альфа-Банк». Об этом сообщает агентство LETA. Там уточнили, что он не имеет никакого отношения к компаниям в России. «Обладатель российского и латвийского гражданства Петр Авен прекратил свое участие в капитале российского банка „Альфа-банк“», — говорится в  тексте издания. Согласно неподтвержденным данным, Авен уведомил власти Латвии и Европы о том, что он не имеет ни прямого, ни косвенного владения акциями «Альфа-банка» или любых других компаний, зарегистрированных в России. В свою очередь, Министерство иностранных дел заявило, что Латвия обжаловала решение Суда ЕС об отмене санкций против Авена, наложенных Евросоюзом. В связи с продолжающимся судебным разбирательством, министерство воздерживается от комментариев относительно переписки с предпринимателем. Ранее компания ABH Holdings S.A., базирующаяся в Люксембурге и принадлежащая бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, понесла потери активов на сумму семь миллиардов долларов. Среди утраченных активов оказался и «Альфа-банк Россия». Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, потери произошли в результате бездействия европейских регуляторных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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