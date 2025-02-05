В Нижневартовске (ХМАО) семья 12-летнего школьника, попавшего в реанимацию после драки с одноклассником, намерена подать в суд на школу. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте города.
«Мать Ивана (имя изменено — прим. URA.RU), который попал в реанимацию после драки с одноклассником Тимуром (имя изменено — прим. ред.), намерена подать в суд на руководство школы №3», — отмечает инсайдер.
Получить подтверждение от родителей пострадавшего ребенка на момент публикации новости не удалось. Мама мальчика отказалась комментировать вопрос, сославшись на то, что делом занимается Следственный комитет. Она не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможном исковом заявлении. «Я лично вызвала скорую помощь домой», — уточнила она.
Однако в городских сообществах «Типичный Нижневартовск» и «ЧП Нижневартовска» в telegram-каналах и соцсети «ВКонтакте» ранее была опубликована информация от ее имени. В ней указано, что «у ребенка разрыв селезенки, он потерял 1,5 литра крови, был на ИВЛ». Паблики указывают, что «историю пытаются замять», однако уголовное дело возбуждено и, более того, оказалось на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Официальных комментариев от пресс-служб УМВД, СК и департамента образования Нижневартовска на момент публикации новости нет. Ответы на них ожидаются.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении школьника в Нижневартовске. Поле драки шестиклассник попал в реанимацию.
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