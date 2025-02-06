Доллар упал ниже 97 рублей впервые с октября 2024

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Доллар подешевел до значения 96,7 рубля
Доллар подешевел до значения 96,7 рубля Фото:
новость из сюжета
Рубль стремительно падает

Курс американского доллара упал до значений октября — 96 рублей. Об этом стало известно из данных финансового сервиса Investing.com.

«К 10:40 мск 1 доллар торговался по 96,75 рубля, потеряв 1,26% от начала торгового дня», — передает Investing.com.

Подобных значений российский рубль достиг впервые с октября прошлого года. Официальный курс доллара от ЦБ России на 6 февраля составляет 98 рублей, данные опубликованы на сайте регулятора.

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Курс американского доллара упал до значений октября — 96 рублей. Об этом стало известно из данных финансового сервиса Investing.com. «К 10:40 мск 1 доллар торговался по 96,75 рубля, потеряв 1,26% от начала торгового дня», — передает Investing.com. Подобных значений российский рубль достиг впервые с октября прошлого года. Официальный курс доллара от ЦБ России на 6 февраля составляет 98 рублей, данные опубликованы на сайте регулятора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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