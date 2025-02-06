Доллар упал ниже 97 рублей впервые с октября 2024

Доллар подешевел до значения 96,7 рубля
новость из сюжетаРубль стремительно падает
Курс американского доллара упал до значений октября — 96 рублей. Об этом стало известно из данных финансового сервиса Investing.com.
«К 10:40 мск 1 доллар торговался по 96,75 рубля, потеряв 1,26% от начала торгового дня», — передает Investing.com.
Подобных значений российский рубль достиг впервые с октября прошлого года. Официальный курс доллара от ЦБ России на 6 февраля составляет 98 рублей, данные опубликованы на сайте регулятора.
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