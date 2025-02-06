Вторую очередь «Дацюк Арены» в Екатеринбурге откроет матч чемпионов

Вторая очередь «Дацюк Арены» в Екатеринбурге официально откроется 12 февраля

06 февраля 2025 в 17:46 Размер текста - 17 +

Вторую очередь «Дацюк Арены» начали строить в январе 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Матчем чемпионов откроется официально в Екатеринбурге вторая очередь «Дацюк Арены», которую возвели практически за год на улице Куйбышева, на территории спортивного комплекса «Юность». Команда Олимпийского чемпиона Павла Дацюка 12 февраля сразится со сборной из двух команд — «Неоплан» и «СВ Металл», ранние победы которых помогли в строительстве двух зданий. Об этом рассказал в ходе пресс-тура директор «Юности» Александр Евдокимов, сообщает корреспондент URA.RU. «Состоится хоккейный матч между командой Павла Дацюка, который приглашает сюда спортсменов, своих коллег, друзей, и сборной из двух команд — „Неоплан“ и „СВ Металл“. Первая команда в 2014 году выиграла Ночную хоккейную лигу и, благодаря этому, получила грант на строительство первой очереди „Дацюк Арены“ (возвели в 2016 году, — прим. URA.RU). „СВ Металл“ несколько лет назад выиграли второй грант, но четвертый в области, который опять достался „Юности“», — объяснил Евдокимов. Добавив, что деньги пришли как раз перед началом строительства в январе 2024 года второй очереди «Арены». На них было приобретено, в частности, холодильное оборудование и куплена дозаливочная машина. Вторая очередь «Дацук Арены» была сдана в январе 2025 года. Строили комплекс в обход открытой ледовой арены, чтобы не прерывать тренировки конькобежцев. Причем, объект удалось сохранить. Для этого ледовую арену для хоккеистов размесили на втором этаже. Это стало, по словам Евдокимова, первым опытом для страны. Таким образом, благодаря двум комплексам, «Дацюк Арена» имеет сейчас три закрытые ледовые площадки. Во втором, плюс ко всему, разместили столовую на 120 человек, на двух этажах гостиницу на 144 гостя. В ней также будут постоянно проживать некоторые хоккеисты. Благодаря открытию второй очереди, школа Олимпийского резерва «Юность» будет выпускать теперь не только хоккеистов возрастом до 15 лет, но и юниоров, и молодежные команды. А также проводить Игры первенства УрФО. Первые международные соревнования по хоккею комплекс принял уже в начале февраля. Александр Евдокимов, директор МБОУ ДО СШОР «Юность» Фото: Илья Московец © URA.RU Столовая для спортсменов и гостей Фото: Илья Московец © URA.RU Зал для тренировок хоккеистов Фото: Илья Московец © URA.RU Холл гостиницы «Дацюк Арены» Фото: Илья Московец © URA.RU Трехместный номер гостиницы Фото: Илья Московец © URA.RU Ледовая арена для хоккеистов, расположенная на втором этаже Фото: Илья Московец © URA.RU Трибуны для спортсменов, родителем вход сюда воспрещен Фото: Илья Московец © URA.RU Раздевалка для команд хоккеистов Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Матчем чемпионов откроется официально в Екатеринбурге вторая очередь «Дацюк Арены», которую возвели практически за год на улице Куйбышева, на территории спортивного комплекса «Юность». Команда Олимпийского чемпиона Павла Дацюка 12 февраля сразится со сборной из двух команд — «Неоплан» и «СВ Металл», ранние победы которых помогли в строительстве двух зданий. Об этом рассказал в ходе пресс-тура директор «Юности» Александр Евдокимов, сообщает корреспондент URA.RU. «Состоится хоккейный матч между командой Павла Дацюка, который приглашает сюда спортсменов, своих коллег, друзей, и сборной из двух команд — „Неоплан“ и „СВ Металл“. Первая команда в 2014 году выиграла Ночную хоккейную лигу и, благодаря этому, получила грант на строительство первой очереди „Дацюк Арены“ (возвели в 2016 году, — прим. URA.RU). „СВ Металл“ несколько лет назад выиграли второй грант, но четвертый в области, который опять достался „Юности“», — объяснил Евдокимов. Добавив, что деньги пришли как раз перед началом строительства в январе 2024 года второй очереди «Арены». На них было приобретено, в частности, холодильное оборудование и куплена дозаливочная машина. Вторая очередь «Дацук Арены» была сдана в январе 2025 года. Строили комплекс в обход открытой ледовой арены, чтобы не прерывать тренировки конькобежцев. Причем, объект удалось сохранить. Для этого ледовую арену для хоккеистов размесили на втором этаже. Это стало, по словам Евдокимова, первым опытом для страны. Таким образом, благодаря двум комплексам, «Дацюк Арена» имеет сейчас три закрытые ледовые площадки. Во втором, плюс ко всему, разместили столовую на 120 человек, на двух этажах гостиницу на 144 гостя. В ней также будут постоянно проживать некоторые хоккеисты. Благодаря открытию второй очереди, школа Олимпийского резерва «Юность» будет выпускать теперь не только хоккеистов возрастом до 15 лет, но и юниоров, и молодежные команды. А также проводить Игры первенства УрФО. Первые международные соревнования по хоккею комплекс принял уже в начале февраля.