Военкоры заявили о новом наступлении ВСУ в Курской области

В Курской области Вооруженные силы Украины начали новое контрнаступление. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин.
«Противник в районе Махновки и Уланок предпринял с утра серьезную контратаку с применением бронетехники. Продолжаются тяжелые бои», — написал Рожин в своем telegram-канале. По его словам, украинские военные пытаются прорвать оборону и в направлении Черкасской Конопельки.
Военкор подчеркнул, что в наступлении Украина применяет танки и боевые машины. Контрмеры уже принимаются, добавил Рожин.
«Военкоры Русской Весны» также докладывают о начале украинской контратаки. Впереди техники ВСУ идут тралы, а за ними двигаются боевые бронемашины с пехотой.
На данный момент ВС РФ отбили две волны атакующих. С утра 6 февраля украинские бойцы пытаются продавить оборону в направлении населенного пункта Уланок, добавил telegram-канал «Воендело».
URA.RU отправило запрос в Минобороны по ситуации в Курской области. Ответ ожидается.
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