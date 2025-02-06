Военкоры заявили о новом наступлении ВСУ в Курской области

Рожин: в Курской области ВСУ начали новое контрнаступление
© Служба новостей «URA.RU»
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По сообщениям военкоров, Украина начала новое контрнаступление в Курской области
По сообщениям военкоров, Украина начала новое контрнаступление в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области Вооруженные силы Украины начали новое контрнаступление. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

«Противник в районе Махновки и Уланок предпринял с утра серьезную контратаку с применением бронетехники. Продолжаются тяжелые бои», — написал Рожин в своем telegram-канале. По его словам, украинские военные пытаются прорвать оборону и в направлении Черкасской Конопельки.

Военкор подчеркнул, что в наступлении Украина применяет танки и боевые машины. Контрмеры уже принимаются, добавил Рожин. 

«Военкоры Русской Весны» также докладывают о начале украинской контратаки. Впереди техники ВСУ идут тралы, а за ними двигаются боевые бронемашины с пехотой.

На данный момент ВС РФ отбили две волны атакующих. С утра 6 февраля украинские бойцы пытаются продавить оборону в направлении населенного пункта Уланок, добавил telegram-канал «Воендело».

URA.RU отправило запрос в Минобороны по ситуации в Курской области. Ответ ожидается.

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В Курской области Вооруженные силы Украины начали новое контрнаступление. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин. «Противник в районе Махновки и Уланок предпринял с утра серьезную контратаку с применением бронетехники. Продолжаются тяжелые бои», — написал Рожин в своем telegram-канале. По его словам, украинские военные пытаются прорвать оборону и в направлении Черкасской Конопельки. Военкор подчеркнул, что в наступлении Украина применяет танки и боевые машины. Контрмеры уже принимаются, добавил Рожин.  «Военкоры Русской Весны» также докладывают о начале украинской контратаки. Впереди техники ВСУ идут тралы, а за ними двигаются боевые бронемашины с пехотой. На данный момент ВС РФ отбили две волны атакующих. С утра 6 февраля украинские бойцы пытаются продавить оборону в направлении населенного пункта Уланок, добавил telegram-канал «Воендело». URA.RU отправило запрос в Минобороны по ситуации в Курской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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