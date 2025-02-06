Словакия получила российский газ вопреки запретам Украины

Dennik N: «Газпром» начал поставлять газ в Словакию через «Турецкий поток»
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Российский газ снова стал поступать в Словакию
Российский газ снова стал поступать в Словакию Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток», несмотря на ограничения. Об этом сообщил глава компании — оператора газотранспортной системы SPP Войтех Ференц.

«Российский газ компании „Газпром“ стал поступать в Словакию по „Турецкому потоку“», — приводит слова Ференца портал Dennik N. Он также отметил, что с апреля объем поставок удвоится. Уточняется, что контракт между Словакией и «Газпром экспорт» рассчитан до 2034 года.

С начала января 2025 года транзит российского газа через Украину был полностью остановлен в связи с истечением контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». В результате этого прекращения, цены на газ в Европе достигли рекордных показателей с 2023 года, поднявшись до уровня 550 долларов за тысячу кубометров. Эти данные были опубликованы лондонской биржей ICE.

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Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток», несмотря на ограничения. Об этом сообщил глава компании — оператора газотранспортной системы SPP Войтех Ференц. «Российский газ компании „Газпром“ стал поступать в Словакию по „Турецкому потоку“», — приводит слова Ференца портал Dennik N. Он также отметил, что с апреля объем поставок удвоится. Уточняется, что контракт между Словакией и «Газпром экспорт» рассчитан до 2034 года. С начала января 2025 года транзит российского газа через Украину был полностью остановлен в связи с истечением контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». В результате этого прекращения, цены на газ в Европе достигли рекордных показателей с 2023 года, поднявшись до уровня 550 долларов за тысячу кубометров. Эти данные были опубликованы лондонской биржей ICE.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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