Словакия получила российский газ вопреки запретам Украины

Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток», несмотря на ограничения. Об этом сообщил глава компании — оператора газотранспортной системы SPP Войтех Ференц.
«Российский газ компании „Газпром“ стал поступать в Словакию по „Турецкому потоку“», — приводит слова Ференца портал Dennik N. Он также отметил, что с апреля объем поставок удвоится. Уточняется, что контракт между Словакией и «Газпром экспорт» рассчитан до 2034 года.
С начала января 2025 года транзит российского газа через Украину был полностью остановлен в связи с истечением контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». В результате этого прекращения, цены на газ в Европе достигли рекордных показателей с 2023 года, поднявшись до уровня 550 долларов за тысячу кубометров. Эти данные были опубликованы лондонской биржей ICE.
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