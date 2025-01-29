Цены на газ в Европе подскочили до 550 долларов впервые с 2023 года

Стоимость газа в Европе достигла максимума с 2023 года — 550 долларов за тысячу кубометров. Об этом стало известно благодаря данным лондонской биржи ICE.
«Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 ноября 2023 года достигли 550 долларов за одну тысячу кубометров», — передает ICE. Рекорд зафиксирован впервые за два года.
С начала 2025 года транзит российского газа через Украину остановился из-за истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» и отсутствия желания киевских властей его продлевать. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, прекращение транзита негативно повлияет на жизнь европейцев, отметив, что российская компания выполнила все обязательства по контракту.
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