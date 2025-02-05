Экс-глава Мотовилихинского района Перми нашел работу в Ижевске

Игорь Сальников ранее работал в администрации Ижевска
Бывший глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников возглавил муниципальное транспортное предприятие в Ижевске ИжГЭТ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.
«Представил сегодня [6 февраля] команде ИжГЭТа нового руководителя. Предприятие возглавит Игорь Сальников», — написал Чистяков. Чиновник добавил, что хорошо знаком с Сальниковым — ранее оба работали в мэрии Ижевска в должности заместителей главы.
В июне 024 года Игорь Сальников покинул пост главы Мотовилихинского района Перми. Его место занял бывший полицейский Андрей Чернятьев.
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