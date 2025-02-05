05 февраля 2025

Экс-глава Мотовилихинского района Перми нашел работу в Ижевске

Экс-глава Мотовилихинского района Перми будет отвечать за гортранспорт в Ижевске
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Сальников ранее работал в администрации Ижевска
Игорь Сальников ранее работал в администрации Ижевска Фото:

Бывший глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников возглавил муниципальное транспортное предприятие в Ижевске ИжГЭТ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Представил сегодня [6 февраля] команде ИжГЭТа нового руководителя. Предприятие возглавит Игорь Сальников», — написал Чистяков. Чиновник добавил, что хорошо знаком с Сальниковым — ранее оба работали в мэрии Ижевска в должности заместителей главы.

В июне 024 года Игорь Сальников покинул пост главы Мотовилихинского района Перми. Его место занял бывший полицейский Андрей Чернятьев.

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Бывший глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников возглавил муниципальное транспортное предприятие в Ижевске ИжГЭТ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. «Представил сегодня [6 февраля] команде ИжГЭТа нового руководителя. Предприятие возглавит Игорь Сальников», — написал Чистяков. Чиновник добавил, что хорошо знаком с Сальниковым — ранее оба работали в мэрии Ижевска в должности заместителей главы. В июне 024 года Игорь Сальников покинул пост главы Мотовилихинского района Перми. Его место занял бывший полицейский Андрей Чернятьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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