В ХМАО обвалился спрос на квартиры в новостройках

В Югре после завершения ряда программ по льготной ипотеке активность потенциальных покупателей на первичном рынке снизилась. Такие данные URA.RU привели эксперты «Авито Недвижимости».
«После завершения массовой льготной ипотеки югорчане стали не так активно покупать недвижимость на первичном рынке, что в свою очередь сдерживает рост цен на жилье», — сообщил управляющий директор направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев. На ситуацию с ценами также влияет сокращение ввода новых объектов на региональном рынке недвижимости.
Средняя стоимость квартир в новостройках по региону в 2024 году составила 7,4 миллионов рублей или 129 тысяч рублей за квадратный метр. По прогнозам аналитиков, значительного изменения цен в ближайшее время не ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО найдена самая маленькая квартира в центре Лангепаса. Студию площадью менее 10 квадратов продают за 1,4 миллиона рублей.
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