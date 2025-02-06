06 февраля 2025

Жители ХМАО массово распродают квартиры-студии

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры-студии все чаще выставляют на продажу в ХМАО
Квартиры-студии все чаще выставляют на продажу в ХМАО Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно распродавать квартиры-студии. За год их число на рынке выросло почти на 40%, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».

«Наиболее заметно выросло число предложений о продаже студий (+39%) и трехкомнатных квартир (+15%). У потребителей же трехкомнатные квартиры и студии перестают пользоваться популярностью — доля интереса составили 18% и 6% соответственно», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости Дмитрий Алексеев.

Но покупают в регионе наоборот в основном однушки и двушки в новостройках. Доля от общего объема спроса составила 38% по каждому типу планировки. В среднем однокомнатная квартира регионе сейчас стоит 5,9 миллионов рублей, а двухкомнатную можно купить за 8,1 миллионов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре стал популярен трендовый способ покупки квартир в новостройках, заменивший ипотеку. Тогда речь шла о рассрочке.

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В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно распродавать квартиры-студии. За год их число на рынке выросло почти на 40%, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «Наиболее заметно выросло число предложений о продаже студий (+39%) и трехкомнатных квартир (+15%). У потребителей же трехкомнатные квартиры и студии перестают пользоваться популярностью — доля интереса составили 18% и 6% соответственно», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости Дмитрий Алексеев. Но покупают в регионе наоборот в основном однушки и двушки в новостройках. Доля от общего объема спроса составила 38% по каждому типу планировки. В среднем однокомнатная квартира регионе сейчас стоит 5,9 миллионов рублей, а двухкомнатную можно купить за 8,1 миллионов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре стал популярен трендовый способ покупки квартир в новостройках, заменивший ипотеку. Тогда речь шла о рассрочке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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