Жители ХМАО массово распродают квартиры-студии

В Ханты-Мансийском автономном округе жители стали активно распродавать квартиры-студии. За год их число на рынке выросло почти на 40%, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».
«Наиболее заметно выросло число предложений о продаже студий (+39%) и трехкомнатных квартир (+15%). У потребителей же трехкомнатные квартиры и студии перестают пользоваться популярностью — доля интереса составили 18% и 6% соответственно», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости Дмитрий Алексеев.
Но покупают в регионе наоборот в основном однушки и двушки в новостройках. Доля от общего объема спроса составила 38% по каждому типу планировки. В среднем однокомнатная квартира регионе сейчас стоит 5,9 миллионов рублей, а двухкомнатную можно купить за 8,1 миллионов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре стал популярен трендовый способ покупки квартир в новостройках, заменивший ипотеку. Тогда речь шла о рассрочке.
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