Бизнесмены Мраморов и Симановский подтвердили важный статус крупнейших работодателей страны

Компании свердловских бизнесменов Дмитрия Мраморова (председатель совета директоров «СКБ Контур») и Андрея Симановского («Сима-ленд») вошли в первую сотню рейтинга крупнейших (с численностью от 5000 сотрудников) работодателей по версии крупнейшего в стране сервиса по поиску работы HeadHunter в 2024 году. Причем для обоих это уже не первое попадание в важный список.
«Контур» занял в рейтинге 20-ю строчку, поднявшись с 51 места по итогам 2023 года, а «Сима-ленд» — 62-ю. Рейтинг на основе HR-анкетирования, eNPS-опроса, отзывов бывших сотрудников и опроса соискателей.
«Контур» негласно зовется «уральским гуглом» и известен своими цифровыми решениями для бизнеса, ставшими особенно востребованными на фоне санкционного давления на Россию, — от электронного документооборота до проверки контрагентов. В 2023 году компании исполнилось 35 лет, здесь трудятся порядка 11 тысяч сотрудников, а экосистема насчитывает больше 70 продуктов. В компании также активно помогают начинающим предпринимателям, поддерживают призеров и победителей Всероссийской олимпиады, выплачивают гранты талантливой молодежи.
«Войти в топ-20 работодателей страны — еще одно подтверждение верного развития HR-политики компании. Мы стремимся постоянно создавать карьерные возможности и поддерживать развитие сотрудников на любом этапе карьеры. Наша компания ежегодно улучшает условия труда и создает комфортную рабочую атмосферу для сотрудников всех направлений, потому что люди — это основа успеха и роста бизнеса», — отметила директор по персоналу «СКБ Контур» Александра Батина (ее слова приводит пресс-служба).
А «Сима-ленд» был основан в 2000 году и за несколько лет стал крупнейшей торгово-производственной компанией в России. Сейчас у предприятия открыто 184 вакансии, там трудятся больше 10 тысяч человек, которые, кстати, славятся своей твердой пророссийской политикой, патриотическими акциями, большим количеством социальных проектов и значительным вкладом в развитие региона.
«Нам приятно оказаться в столь серьезном рейтинге крупнейших работодателей страны — особенно вместе с компанией СКБ Контур. На протяжении многих лет наши компании сотрудничают в сфере АйТи, социальных проектах, развиваются, создавая новые возможности и рабочие места. Считаю, что нас объединяет забота о людях и желание сделать их жизнь комфортнее, а страну — сильнее и богаче. А наше присутствие в рейтинге — еще одно подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении» — рассказала URA.RU замдиректора «Сималенда» Анастасия Лукичева.
Свои мощности «Сима-Ленд» планирует расширять. Как ранее сообщало URA.RU, две компании Андрея Симановского стали резидентами особой экономической зоны «Титановая долина» в Патрушах. Проект «Сима-Инвест» предполагает создание инновационного распределительного центра, где создадут 1,5 тысячи рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 8,7 миллиарда рублей.
В ближайшее время Симановский и его команда также займутся созданием автоматизированного логистического комплекса. Общий объем инвестиций в этот проект составит 417 миллионов рублей. Здесь создадут более 500 рабочих мест. Оба проекта станут частью большого «Сухого порта», который инициировал губернатор Евгений Куйвашев, чтобы превратить область в крупнейший логистический хаб страны.
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