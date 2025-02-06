Бизнесмены Мраморов и Симановский подтвердили важный статус крупнейших работодателей страны

Компании «Контур» и «Сима-Ленд» вошли в рейтинг крупнейших работодателей

06 февраля 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Мраморов является председателем совета директоров «СКБ Контур» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компании свердловских бизнесменов Дмитрия Мраморова (председатель совета директоров «СКБ Контур») и Андрея Симановского («Сима-ленд») вошли в первую сотню рейтинга крупнейших (с численностью от 5000 сотрудников) работодателей по версии крупнейшего в стране сервиса по поиску работы HeadHunter в 2024 году. Причем для обоих это уже не первое попадание в важный список. «Контур» занял в рейтинге 20-ю строчку, поднявшись с 51 места по итогам 2023 года, а «Сима-ленд» — 62-ю. Рейтинг на основе HR-анкетирования, eNPS-опроса, отзывов бывших сотрудников и опроса соискателей. «Контур» негласно зовется «уральским гуглом» и известен своими цифровыми решениями для бизнеса, ставшими особенно востребованными на фоне санкционного давления на Россию, — от электронного документооборота до проверки контрагентов. В 2023 году компании исполнилось 35 лет, здесь трудятся порядка 11 тысяч сотрудников, а экосистема насчитывает больше 70 продуктов. В компании также активно помогают начинающим предпринимателям, поддерживают призеров и победителей Всероссийской олимпиады, выплачивают гранты талантливой молодежи. Новость по теме Двое новых резидентов «Титановой долины» дадут свердловчанам 2000 рабочих мест «Войти в топ-20 работодателей страны — еще одно подтверждение верного развития HR-политики компании. Мы стремимся постоянно создавать карьерные возможности и поддерживать развитие сотрудников на любом этапе карьеры. Наша компания ежегодно улучшает условия труда и создает комфортную рабочую атмосферу для сотрудников всех направлений, потому что люди — это основа успеха и роста бизнеса», — отметила директор по персоналу «СКБ Контур» Александра Батина (ее слова приводит пресс-служба). А «Сима-ленд» был основан в 2000 году и за несколько лет стал крупнейшей торгово-производственной компанией в России. Сейчас у предприятия открыто 184 вакансии, там трудятся больше 10 тысяч человек, которые, кстати, славятся своей твердой пророссийской политикой, патриотическими акциями, большим количеством социальных проектов и значительным вкладом в развитие региона. «Нам приятно оказаться в столь серьезном рейтинге крупнейших работодателей страны — особенно вместе с компанией СКБ Контур. На протяжении многих лет наши компании сотрудничают в сфере АйТи, социальных проектах, развиваются, создавая новые возможности и рабочие места. Считаю, что нас объединяет забота о людях и желание сделать их жизнь комфортнее, а страну — сильнее и богаче. А наше присутствие в рейтинге — еще одно подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении» — рассказала URA.RU замдиректора «Сималенда» Анастасия Лукичева. Свои мощности «Сима-Ленд» планирует расширять. Как ранее сообщало URA.RU, две компании Андрея Симановского стали резидентами особой экономической зоны «Титановая долина» в Патрушах. Проект «Сима-Инвест» предполагает создание инновационного распределительного центра, где создадут 1,5 тысячи рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 8,7 миллиарда рублей. В ближайшее время Симановский и его команда также займутся созданием автоматизированного логистического комплекса. Общий объем инвестиций в этот проект составит 417 миллионов рублей. Здесь создадут более 500 рабочих мест. Оба проекта станут частью большого «Сухого порта», который инициировал губернатор Евгений Куйвашев, чтобы превратить область в крупнейший логистический хаб страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компании свердловских бизнесменов Дмитрия Мраморова (председатель совета директоров «СКБ Контур») и Андрея Симановского («Сима-ленд») вошли в первую сотню рейтинга крупнейших (с численностью от 5000 сотрудников) работодателей по версии крупнейшего в стране сервиса по поиску работы HeadHunter в 2024 году. Причем для обоих это уже не первое попадание в важный список. «Контур» занял в рейтинге 20-ю строчку, поднявшись с 51 места по итогам 2023 года, а «Сима-ленд» — 62-ю. Рейтинг на основе HR-анкетирования, eNPS-опроса, отзывов бывших сотрудников и опроса соискателей. «Контур» негласно зовется «уральским гуглом» и известен своими цифровыми решениями для бизнеса, ставшими особенно востребованными на фоне санкционного давления на Россию, — от электронного документооборота до проверки контрагентов. В 2023 году компании исполнилось 35 лет, здесь трудятся порядка 11 тысяч сотрудников, а экосистема насчитывает больше 70 продуктов. В компании также активно помогают начинающим предпринимателям, поддерживают призеров и победителей Всероссийской олимпиады, выплачивают гранты талантливой молодежи. «Войти в топ-20 работодателей страны — еще одно подтверждение верного развития HR-политики компании. Мы стремимся постоянно создавать карьерные возможности и поддерживать развитие сотрудников на любом этапе карьеры. Наша компания ежегодно улучшает условия труда и создает комфортную рабочую атмосферу для сотрудников всех направлений, потому что люди — это основа успеха и роста бизнеса», — отметила директор по персоналу «СКБ Контур» Александра Батина (ее слова приводит пресс-служба). А «Сима-ленд» был основан в 2000 году и за несколько лет стал крупнейшей торгово-производственной компанией в России. Сейчас у предприятия открыто 184 вакансии, там трудятся больше 10 тысяч человек, которые, кстати, славятся своей твердой пророссийской политикой, патриотическими акциями, большим количеством социальных проектов и значительным вкладом в развитие региона. «Нам приятно оказаться в столь серьезном рейтинге крупнейших работодателей страны — особенно вместе с компанией СКБ Контур. На протяжении многих лет наши компании сотрудничают в сфере АйТи, социальных проектах, развиваются, создавая новые возможности и рабочие места. Считаю, что нас объединяет забота о людях и желание сделать их жизнь комфортнее, а страну — сильнее и богаче. А наше присутствие в рейтинге — еще одно подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении» — рассказала URA.RU замдиректора «Сималенда» Анастасия Лукичева. Свои мощности «Сима-Ленд» планирует расширять. Как ранее сообщало URA.RU, две компании Андрея Симановского стали резидентами особой экономической зоны «Титановая долина» в Патрушах. Проект «Сима-Инвест» предполагает создание инновационного распределительного центра, где создадут 1,5 тысячи рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 8,7 миллиарда рублей. В ближайшее время Симановский и его команда также займутся созданием автоматизированного логистического комплекса. Общий объем инвестиций в этот проект составит 417 миллионов рублей. Здесь создадут более 500 рабочих мест. Оба проекта станут частью большого «Сухого порта», который инициировал губернатор Евгений Куйвашев, чтобы превратить область в крупнейший логистический хаб страны.