Двое новых резидентов «Титановой долины» дадут свердловчанам 2000 рабочих мест

27 января 2025 в 16:17 Размер текста - 17 +

«Титановая долина» прирастает новыми резидентами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина» одобрил появление двух новых резидентов на площадке «Патруши» под Екатеринбургом — ИП Симановский А. М. и «Сима-Инвест», обоими проектами занимается бизнесмен, меценат Андрей Симановский («Сима-Ленд»). Новые производства в совокупности дадут региону 2000 рабочих мест. Подробности о том, как движется проект, рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин в ходе пресс-конференции. «Сегодня состоялся наблюдательный совет особой экономической зоны. Мы двух первых резидентов „приземлили“. ИП Симановский А. М. и „Сима-Инвест“ Это для нас важные, масштабные проекты. Дальше ждем новых проектов», — рассказал Ионин. Проект «Сима-Инвест» предполагает создание инновационного распределительного центра, общий объем инвестиций оценивается в 8,7 миллиарда рублей. Здесь планируется создать 1,5 тысячи мест. ИП Симановский А. М. займется созданием автоматизированного логистического комплекса. Общий объем инвестиций в этот проект составит 417 миллионов рублей. Здесь создадут более 500 рабочих мест. Оба проекта находятся в высокой степени готовности и станут частью большого проекта «Сухой порт», который инициировал губернатор Евгений Куйвашев, чтобы превратить Свердловскую область в крупнейший логистический хаб страны. Как ранее сообщало URA.RU, в Патрушах также появятся заводы по производству косметики, ткани и полимеров. Общая площадь новой очереди составит 121,5 гектара. Общий объем инвестиций в площадку оценивается более чем в 10 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина» одобрил появление двух новых резидентов на площадке «Патруши» под Екатеринбургом — ИП Симановский А. М. и «Сима-Инвест», обоими проектами занимается бизнесмен, меценат Андрей Симановский («Сима-Ленд»). Новые производства в совокупности дадут региону 2000 рабочих мест. Подробности о том, как движется проект, рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин в ходе пресс-конференции. «Сегодня состоялся наблюдательный совет особой экономической зоны. Мы двух первых резидентов „приземлили“. ИП Симановский А. М. и „Сима-Инвест“ Это для нас важные, масштабные проекты. Дальше ждем новых проектов», — рассказал Ионин. Проект «Сима-Инвест» предполагает создание инновационного распределительного центра, общий объем инвестиций оценивается в 8,7 миллиарда рублей. Здесь планируется создать 1,5 тысячи мест. ИП Симановский А. М. займется созданием автоматизированного логистического комплекса. Общий объем инвестиций в этот проект составит 417 миллионов рублей. Здесь создадут более 500 рабочих мест. Оба проекта находятся в высокой степени готовности и станут частью большого проекта «Сухой порт», который инициировал губернатор Евгений Куйвашев, чтобы превратить Свердловскую область в крупнейший логистический хаб страны. Как ранее сообщало URA.RU, в Патрушах также появятся заводы по производству косметики, ткани и полимеров. Общая площадь новой очереди составит 121,5 гектара. Общий объем инвестиций в площадку оценивается более чем в 10 млрд рублей.