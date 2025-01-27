Двое новых резидентов «Титановой долины» дадут свердловчанам 2000 рабочих мест

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Особая экономическая зона "Титановая долина". Свердловская область, Верхняя Салда, титановая долина, таможня, особая экономическая зона, оэз
«Титановая долина» прирастает новыми резидентами Фото:

Экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина» одобрил появление двух новых резидентов на площадке «Патруши» под Екатеринбургом — ИП Симановский А. М. и «Сима-Инвест», обоими проектами занимается бизнесмен, меценат Андрей Симановский («Сима-Ленд»). Новые производства в совокупности дадут региону 2000 рабочих мест. Подробности о том, как движется проект, рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин в ходе пресс-конференции.

«Сегодня состоялся наблюдательный совет особой экономической зоны. Мы двух первых резидентов „приземлили“. ИП Симановский А. М. и „Сима-Инвест“ Это для нас важные, масштабные проекты. Дальше ждем новых проектов», — рассказал Ионин.

Проект «Сима-Инвест» предполагает создание инновационного распределительного центра, общий объем инвестиций оценивается в 8,7 миллиарда рублей. Здесь планируется создать 1,5 тысячи мест. ИП Симановский А. М. займется созданием автоматизированного логистического комплекса. Общий объем инвестиций в этот проект составит 417 миллионов рублей. Здесь создадут более 500 рабочих мест.

Оба проекта находятся в высокой степени готовности и станут частью большого проекта «Сухой порт», который инициировал губернатор Евгений Куйвашев, чтобы превратить Свердловскую область в крупнейший логистический хаб страны.

Как ранее сообщало URA.RU, в Патрушах также появятся заводы по производству косметики, ткани и полимеров. Общая площадь новой очереди составит 121,5 гектара. Общий объем инвестиций в площадку оценивается более чем в 10 млрд рублей.

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Экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина» одобрил появление двух новых резидентов на площадке «Патруши» под Екатеринбургом — ИП Симановский А. М. и «Сима-Инвест», обоими проектами занимается бизнесмен, меценат Андрей Симановский («Сима-Ленд»). Новые производства в совокупности дадут региону 2000 рабочих мест. Подробности о том, как движется проект, рассказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин в ходе пресс-конференции. «Сегодня состоялся наблюдательный совет особой экономической зоны. Мы двух первых резидентов „приземлили“. ИП Симановский А. М. и „Сима-Инвест“ Это для нас важные, масштабные проекты. Дальше ждем новых проектов», — рассказал Ионин. Проект «Сима-Инвест» предполагает создание инновационного распределительного центра, общий объем инвестиций оценивается в 8,7 миллиарда рублей. Здесь планируется создать 1,5 тысячи мест. ИП Симановский А. М. займется созданием автоматизированного логистического комплекса. Общий объем инвестиций в этот проект составит 417 миллионов рублей. Здесь создадут более 500 рабочих мест. Оба проекта находятся в высокой степени готовности и станут частью большого проекта «Сухой порт», который инициировал губернатор Евгений Куйвашев, чтобы превратить Свердловскую область в крупнейший логистический хаб страны. Как ранее сообщало URA.RU, в Патрушах также появятся заводы по производству косметики, ткани и полимеров. Общая площадь новой очереди составит 121,5 гектара. Общий объем инвестиций в площадку оценивается более чем в 10 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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