05 февраля 2025

В отрезанное от «большой земли» ямальское село привезли провизию

Вертолет с продуктами прилетел в село Ратта Красноселькупского района
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолет вылетел в село Ратта
Вертолет вылетел в село Ратта Фото:

В село Ратта, которое нуждалось в провизии и продуктах питания, прилетел вертолет. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

«Продукты в Ратту доставили вертолетом. Погода улучшилась и вылет состоялся по плану», — сообщил источник URA.RU.

Также по данным источника, зимник до Ратты приняли — это значит, что транспортное сообщение с селом восстановилось. Официального ответа от администрации Красноселькупского района на момент публикации новости нет.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ратты написали коллективное обращение губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Они сообщили, что из-за отсутствия зимника и регулярных рейсов остались без необходимых продуктов питания.

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В село Ратта, которое нуждалось в провизии и продуктах питания, прилетел вертолет. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.  «Продукты в Ратту доставили вертолетом. Погода улучшилась и вылет состоялся по плану», — сообщил источник URA.RU. Также по данным источника, зимник до Ратты приняли — это значит, что транспортное сообщение с селом восстановилось. Официального ответа от администрации Красноселькупского района на момент публикации новости нет. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ратты написали коллективное обращение губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Они сообщили, что из-за отсутствия зимника и регулярных рейсов остались без необходимых продуктов питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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