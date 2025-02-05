В отрезанное от «большой земли» ямальское село привезли провизию

В село Ратта, которое нуждалось в провизии и продуктах питания, прилетел вертолет. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Продукты в Ратту доставили вертолетом. Погода улучшилась и вылет состоялся по плану», — сообщил источник URA.RU.
Также по данным источника, зимник до Ратты приняли — это значит, что транспортное сообщение с селом восстановилось. Официального ответа от администрации Красноселькупского района на момент публикации новости нет.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Ратты написали коллективное обращение губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Они сообщили, что из-за отсутствия зимника и регулярных рейсов остались без необходимых продуктов питания.
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