Азербайджан требует прекратить работу Русского дома в Баку

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Азербайджан закрывает в Баку Русский Дом
Азербайджан закрывает в Баку Русский Дом Фото:

Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало закрыть Русский дом в Баку из-за его незарегистрированного статуса юридического лица. Об этом сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Русский дом в Баку в ближайшие полтора месяца должен освободить занимаемое здание из-за решения владельца помещения о его срочной продаже», — рассказал Примаков. Он также отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к властям Азербайджана с просьбами оказать содействие в процессе регистрации учреждения.

Кроме того, по словам главы Россотрудничества, переговоры о новом помещении пока не увенчались успехом. Потенциальный владелец здания на данный момент «взял паузу», сказал Евгений Примаков.

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Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало закрыть Русский дом в Баку из-за его незарегистрированного статуса юридического лица. Об этом сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью телеканалу «Россия 24». «Русский дом в Баку в ближайшие полтора месяца должен освободить занимаемое здание из-за решения владельца помещения о его срочной продаже», — рассказал Примаков. Он также отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к властям Азербайджана с просьбами оказать содействие в процессе регистрации учреждения. Кроме того, по словам главы Россотрудничества, переговоры о новом помещении пока не увенчались успехом. Потенциальный владелец здания на данный момент «взял паузу», сказал Евгений Примаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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