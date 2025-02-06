Азербайджан требует прекратить работу Русского дома в Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало закрыть Русский дом в Баку из-за его незарегистрированного статуса юридического лица. Об этом сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью телеканалу «Россия 24».
«Русский дом в Баку в ближайшие полтора месяца должен освободить занимаемое здание из-за решения владельца помещения о его срочной продаже», — рассказал Примаков. Он также отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к властям Азербайджана с просьбами оказать содействие в процессе регистрации учреждения.
Кроме того, по словам главы Россотрудничества, переговоры о новом помещении пока не увенчались успехом. Потенциальный владелец здания на данный момент «взял паузу», сказал Евгений Примаков.
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