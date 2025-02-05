Омбудсмен ХМАО помогла ветерану СВО получить медаль «За Отвагу»

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова помогла ветерану СВО получить медаль «За Отвагу». Об этом сообщили в аппарате омбудсмена ХМАО.
«Действуя в интересах заявителя, уполномоченный обратилась в адрес главного управления кадров министерства обороны Российской Федерации. Она подала ходатайство о восстановлении утраченных медали „За отвагу“ и удостоверения к ней, вручении их заявителю в возможно короткие сроки», — сказано в сообщении.
Ветеран СВО сообщил, что награда и удостоверение сгорели при пожаре в войсковой части. Более года боец пытался восстановить утраченное, однако содействие не было оказано.
Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО, которого по ошибке объявили дезертиром. Также Стребкова добилась положенных бойцу выплат.
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