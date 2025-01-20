Гренландии посоветовали обрести независимость, пока не стало слишком поздно

Необходимо начать официальные переговоры между Гренландией и Данией по вопросу о независимости острова. Депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер подчеркнул, что перед проведением референдума жителям необходимо рассказать о всех возможностях, которые может принести суверенитет.
«Мы должны официально начать переговоры с Данией о создании суверенного государства Гренландия. Есть много возможностей, о которых люди должны узнать, прежде чем мы проведем референдум. Вот почему моя партия внесла в парламент предложение о том, что мы должны активизировать наше право на самоопределение», — сказал Сиумут Куно Фенкер . Его слова передает РИА Новости.
Бывший министр иностранных дел и лидер главной оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг сообщил РИА Новости, что Дания на протяжении многих лет оказывает давление на Гренландию всякий раз, когда встает вопрос о ее независимости. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что судьбу Гренландии должны определять ее жители, поскольку право на самоопределение защищено уставом ООН.
Гренландия, имеющая статус автономии с 2009 года, была колонией Дании до 1953 года. Депутат Сиумут Куно Фенкер, поддерживая идеи независимости, заявил, что Дания не имеет прав на остров.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп не раз говорил, что хочет присоединить Гренландию. По его словам, таким образом он сделает «Америку снова великой».
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