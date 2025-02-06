06 февраля 2025

Пермский завод ищет топ-менеджера на зарплату в 200 тысяч

Завод «Промхимпермь» ищет начальника производства на зарплату в 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие выпускает химическую продукцию более 30 лет
Предприятие выпускает химическую продукцию более 30 лет Фото:

Заводу по производству химической продукции и реактивов ООО «Промхимпермь» требуется начальник производства. За работу обещают платить от 200 тысяч рублей в месяц на руки.

«Зона ответственности: руководство работой производства, цехами и технологическими установками по производству и очистке неорганических и органических продуктов. Зарплата — от 200 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter. Главной задачей является оперативное управление производством. В том числе — контроль соблюдения исполнения плана.

Для кандидата обязателен опыт работы на производственном предприятии и знание технологических основ процесса химического производства, а также опыт управления производством и персоналом. На заводе обещают ежегодную индексацию заработной платы и доставку до места работы по Кировскому району Перми.

ООО «Промхимпермь» производит и реализует химическую продукцию и реактивы с 1991 года. В составе предприятия работают три лаборатории: лаборатория синтеза, лаборатория газов и обезжиривателей, аналитическая лаборатория. Объём производства продукции составляет более 2000 тонн в год.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермскому заводу по производству промышленных роботов «Роботех» требуется коммерческий директор. За работу обещают платить до 400 тысяч рублей на руки.

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Заводу по производству химической продукции и реактивов ООО «Промхимпермь» требуется начальник производства. За работу обещают платить от 200 тысяч рублей в месяц на руки. «Зона ответственности: руководство работой производства, цехами и технологическими установками по производству и очистке неорганических и органических продуктов. Зарплата — от 200 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter. Главной задачей является оперативное управление производством. В том числе — контроль соблюдения исполнения плана. Для кандидата обязателен опыт работы на производственном предприятии и знание технологических основ процесса химического производства, а также опыт управления производством и персоналом. На заводе обещают ежегодную индексацию заработной платы и доставку до места работы по Кировскому району Перми. ООО «Промхимпермь» производит и реализует химическую продукцию и реактивы с 1991 года. В составе предприятия работают три лаборатории: лаборатория синтеза, лаборатория газов и обезжиривателей, аналитическая лаборатория. Объём производства продукции составляет более 2000 тонн в год. Ранее URA.RU рассказывало, что пермскому заводу по производству промышленных роботов «Роботех» требуется коммерческий директор. За работу обещают платить до 400 тысяч рублей на руки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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