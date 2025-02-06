Пермский завод ищет топ-менеджера на зарплату в 200 тысяч

Заводу по производству химической продукции и реактивов ООО «Промхимпермь» требуется начальник производства. За работу обещают платить от 200 тысяч рублей в месяц на руки.
«Зона ответственности: руководство работой производства, цехами и технологическими установками по производству и очистке неорганических и органических продуктов. Зарплата — от 200 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter. Главной задачей является оперативное управление производством. В том числе — контроль соблюдения исполнения плана.
Для кандидата обязателен опыт работы на производственном предприятии и знание технологических основ процесса химического производства, а также опыт управления производством и персоналом. На заводе обещают ежегодную индексацию заработной платы и доставку до места работы по Кировскому району Перми.
ООО «Промхимпермь» производит и реализует химическую продукцию и реактивы с 1991 года. В составе предприятия работают три лаборатории: лаборатория синтеза, лаборатория газов и обезжиривателей, аналитическая лаборатория. Объём производства продукции составляет более 2000 тонн в год.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермскому заводу по производству промышленных роботов «Роботех» требуется коммерческий директор. За работу обещают платить до 400 тысяч рублей на руки.
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