«Были бандитские разборки»: подробности загадочного исчезновения киргиза в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 лет назад в ходе бандитских разборок пропал студент-киргиз
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Нурмамата Мухамедали похитили весной 2012 года
Нурмамата Мухамедали похитили весной 2012 года Фото:

В Екатеринбурге похищение 13-летней давности студента-заочника РГППУ Нурмамата Мухамедали может быть связано с разборками группировок. По словам главы киргизской диаспоры Урмата Курбанбаева, парень мог состоять в одной из ОПГ.

«Тогда были бандитские разборки среди киргизов. Нурмамат состоял в молодежной группировке. [Похитители] хотели напугать его. Они своей машиной врезались в его авто, а потом ножом ранили. И отвезли подальше. Помню, это ночью произошло», — сказал URA.RU Курбанбаев.

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По его словам, в апреле 2012 года были развернуты масштабные поиски. Успехом они не увенчались. «Мы столько бегали, неделю где-то искали. Помню, сообщалось, что его (Нурмамата — прим. ред.) [преступники] оставили где-то на Пермском тракте. Но там никто не нашел его», — продолжил он. Родные до сих пор надеятся найти Мухамедали живым.

По данным URA.RU, похищение произошло ночью 23 апреля 2012 года на улице Бебеля. Мухамедали ехал в «Волге» с двумя друзьями. Неожиданно их машину преднамеренно протаранил ГАЗ-3110 светло-серого или серебристого цвета. Из авто выскочили несколько человек, вытащили Нурмамата из «Волги», засунули в свою машину и увезли. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Сыщики отрабатывали разные версии похищения. По одной из них, преступлению предшествовал конфликт между студентом и злоумышленниками. По другой, оно могло быть связано с некой «неофициальной деятельностью потерпевшего», о которой никто не знал. В 2014-м появились подозреваемые — два гражданина Киргизии. Их объявили в розыск, но не нашли до сих пор. Расследование продолжается: недавно следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». URA.RU обратилось за комментарием в областной СКР, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге похищение 13-летней давности студента-заочника РГППУ Нурмамата Мухамедали может быть связано с разборками группировок. По словам главы киргизской диаспоры Урмата Курбанбаева, парень мог состоять в одной из ОПГ. «Тогда были бандитские разборки среди киргизов. Нурмамат состоял в молодежной группировке. [Похитители] хотели напугать его. Они своей машиной врезались в его авто, а потом ножом ранили. И отвезли подальше. Помню, это ночью произошло», — сказал URA.RU Курбанбаев. По его словам, в апреле 2012 года были развернуты масштабные поиски. Успехом они не увенчались. «Мы столько бегали, неделю где-то искали. Помню, сообщалось, что его (Нурмамата — прим. ред.) [преступники] оставили где-то на Пермском тракте. Но там никто не нашел его», — продолжил он. Родные до сих пор надеятся найти Мухамедали живым. По данным URA.RU, похищение произошло ночью 23 апреля 2012 года на улице Бебеля. Мухамедали ехал в «Волге» с двумя друзьями. Неожиданно их машину преднамеренно протаранил ГАЗ-3110 светло-серого или серебристого цвета. Из авто выскочили несколько человек, вытащили Нурмамата из «Волги», засунули в свою машину и увезли. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно. Сыщики отрабатывали разные версии похищения. По одной из них, преступлению предшествовал конфликт между студентом и злоумышленниками. По другой, оно могло быть связано с некой «неофициальной деятельностью потерпевшего», о которой никто не знал. В 2014-м появились подозреваемые — два гражданина Киргизии. Их объявили в розыск, но не нашли до сих пор. Расследование продолжается: недавно следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». URA.RU обратилось за комментарием в областной СКР, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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