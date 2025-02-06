МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

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МИД Великобритании ответил на высылку их дипломата из РФ
МИД Великобритании ответил на высылку их дипломата из РФ Фото:

Внешнеполитическое ведомство Великобритании аннулировало аккредитацию российского дипломата. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны королевства. 

«Мы пригласили российского посла на встречу с высокопоставленным представителем Великобритании, чтобы обсудить отзыв аккредитации российского дипломата», — говорится в  заявлении, опубликованном на сайте министерства. Данное решение является ответной мерой на ранее принятое Россией решение об аннулировании аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре, которое, по мнению британской стороны, было необоснованным и непровоцированным.

Также было подчеркнуто, что любые последующие действия со стороны России будут восприняты как эскалация ситуации, на которую будет дан адекватный ответ. «Великобритания не допустит запугивания своих сотрудников в такой манере, и поэтому мы вынуждены предпринять соответствующие ответные шаги», — добавили в МИД.

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Внешнеполитическое ведомство Великобритании аннулировало аккредитацию российского дипломата. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны королевства.  «Мы пригласили российского посла на встречу с высокопоставленным представителем Великобритании, чтобы обсудить отзыв аккредитации российского дипломата», — говорится в  заявлении, опубликованном на сайте министерства. Данное решение является ответной мерой на ранее принятое Россией решение об аннулировании аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре, которое, по мнению британской стороны, было необоснованным и непровоцированным. Также было подчеркнуто, что любые последующие действия со стороны России будут восприняты как эскалация ситуации, на которую будет дан адекватный ответ. «Великобритания не допустит запугивания своих сотрудников в такой манере, и поэтому мы вынуждены предпринять соответствующие ответные шаги», — добавили в МИД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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