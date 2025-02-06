В Пермском крае участники СВО получат приоритет на выплаты на покупку жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники СВО могут подать документы на получение выплаты через МФЦ и портал Госуслуги
Участники СВО могут подать документы на получение выплаты через МФЦ и портал Госуслуги Фото:

В Пермском крае семьи участников спецоперации получат первоочередное право на получение выплаты для приобретения жилой недвижимости. О новых мерах поддержки губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своем аккаунте в Telegram.

«Расширили меры поддержки семей участников СВО — постановление приняли на заседании краевого правительства. Приоритетным правом на выплату по федеральной программе „Молодая семья“ они смогут воспользоваться наравне с многодетным семьями. Исходя из даты постановки на учет», — пояснил Махонин.

Стать участниками программы могут супруги, которым не исполнилось 35 лет, а также нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи. Для этого необходимо в срок до 1 мая предоставить в муниципалитет копию документа, подтверждающего участие в спецоперации. Получить его можно через МФЦ «Мои документы» или портал «Госуслуги».

Размер выплаты составляет 30-35% от стоимости жилья. Денежные средства можно направить на покупку (строительство) дома, квартиры в новостройке, использовать в качестве первоначального взноса или погашение ипотеки.

Помимо этого, власти готовятся компенсировать семьям участников СВО расходы на оплату путевок в детские загородные лагеря. Сейчас региональный законопроект находится в стадии рассмотрения.

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В Пермском крае семьи участников спецоперации получат первоочередное право на получение выплаты для приобретения жилой недвижимости. О новых мерах поддержки губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своем аккаунте в Telegram. «Расширили меры поддержки семей участников СВО — постановление приняли на заседании краевого правительства. Приоритетным правом на выплату по федеральной программе „Молодая семья“ они смогут воспользоваться наравне с многодетным семьями. Исходя из даты постановки на учет», — пояснил Махонин. Стать участниками программы могут супруги, которым не исполнилось 35 лет, а также нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи. Для этого необходимо в срок до 1 мая предоставить в муниципалитет копию документа, подтверждающего участие в спецоперации. Получить его можно через МФЦ «Мои документы» или портал «Госуслуги». Размер выплаты составляет 30-35% от стоимости жилья. Денежные средства можно направить на покупку (строительство) дома, квартиры в новостройке, использовать в качестве первоначального взноса или погашение ипотеки. Помимо этого, власти готовятся компенсировать семьям участников СВО расходы на оплату путевок в детские загородные лагеря. Сейчас региональный законопроект находится в стадии рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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