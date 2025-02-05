В Пермском крае власти готовят новые меры поддержки для семей участников СВО

В Пермском крае власти готовы взять на себя расходы на оплату путевок в детские загородные лагеря. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться семьи участников спецоперации, говорится в telegram-канале краевого заксобрания. Проект закона в сфере организации отдыха и оздоровления детей предложил губернатор Дмитрий Махонин. Депутаты комитета по соцполитике ЗС Прикамья рассмотрели его с учетом предложенных Махониным поправок и приняли ко второму чтению.
«Поправки предполагают компенсацию расходов на детские путевки в лагерь для семей, где один из родителей является участником СВО. Если член семьи действующий участник СВО, и семья признана нуждающейся в предоставлении мер соцподдержки, то компенсация составит 100% от стоимости путевки. При этом оценка нуждаемости семьи будет проводиться без учета доходов участника СВО», — сообщает краевой парламент.
Также на полную компенсацию путевки в детский лагерь смогут рассчитывать семьи, в которых в ходе СВО погиб один из родителей. Господдержка будет предоставляться без учета принципа нуждаемости.
Помимо этого, законопроектом предложено ввести бесплатное питание в лагерях труда и отдыха для детей подросткового возраста. Новой мерой поддержки смогут ежегодно пользоваться более двух тысяч детей. Сейчас бесплатное питание в лагерях с дневным пребыванием получают дети младшего и среднего школьного возраста. Законопроект будет рассмотрен на заседании законодательного собрания края в феврале, а в случае его принятия, изменения вступят в силу в марте.
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