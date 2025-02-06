112: в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

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В Подмосковье сообщают о разбитом легкомоторном самолете
В Подмосковье сообщают о разбитом легкомоторном самолете Фото:

В Подмосковье, предварительно, разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник. По словам спикера, информации о погибших и пострадавших нет. 

Экстренные службы в настоящий момент проверяют информацию о крушении. В районе падения самолета работают экстренные службы, передает Life.ru.

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В Подмосковье, предварительно, разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник. По словам спикера, информации о погибших и пострадавших нет.  Экстренные службы в настоящий момент проверяют информацию о крушении. В районе падения самолета работают экстренные службы, передает Life.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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