112: в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

В Подмосковье сообщают о разбитом легкомоторном самолете
В Подмосковье, предварительно, разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник. По словам спикера, информации о погибших и пострадавших нет.
Экстренные службы в настоящий момент проверяют информацию о крушении. В районе падения самолета работают экстренные службы, передает Life.ru.
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