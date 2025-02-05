Врачи Нижневартовска раскрыли состояние школьника, попавшего в реанимацию после драки

Врачи из окружной детской больницы Нижневартовска объяснили, что мальчик, пострадавший в драке с одноклассником, находится в стабильном состоянии. Об этом URA.RU сообщила начмед больницы Татьяна Болоцкая.
«Мальчик стабилен», — поделилась Болоцкая. Она пояснила, что прогноз врачей хороший.
Мама ребенка отказалась комментировать вопросы, сославшись на то, что Следственный комитет ведет расследование, однако подтвердила, что скорую мальчику вызвала из дома сама. «Сейчас идет следствие, я пока от комментариев воздержусь. Касаемо скорой — я вызвала ее лично, из дома», — добавила она.
Ранее в городских сообществах «Типичный Нижневартовск» и «ЧП Нижневартовска» в telegram-каналах и соцсети «ВКонтакте» была опубликована информация от ее имени. В ней указано, что «у ребенка разрыв селезенки, он потерял 1,5 литра крови, был на ИВЛ». Паблики указывают, что «историю пытаются замять», однако уголовное дело возбуждено и, более того, оказалось на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Видеозаписи драки и скриншоты появились в сети. Подробности происшествия, возможные виновники, версии и переписка в школьном чате, которая привела к разборкам одноклассников, — в большом расследовании URA.RU.
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